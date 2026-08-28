Live TV

Guvernul menține până la 30 septembrie măsurile de siguranță pe piața de energie electrică: „Cel mai probabil nu vor fi aplicate”

Data publicării:
ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan în ședință de Guvern. Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Limitarea consumului, prevăzută doar în ultimă instanță

Guvernul a prelungit până la 30 septembrie perioada în care Transelectrica poate aplica măsuri speciale pentru protejarea Sistemului Electroenergetic Național. Printre acestea se numără reducerea exporturilor de energie și, doar în ultimă instanță, limitarea în tranșe a consumului. Executivul a precizat că măsura este preventivă și că, cel mai probabil, nu va fi nevoie ca instrumentele de intervenție să fie folosite.

Decizia a fost luată în contextul deficitului hidrologic sever de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate prognozate și al creșterii consumului de energie în orele de vârf. Autoritățile estimează, în același timp, o producție redusă din surse eoliene și fotovoltaice.

„Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie”, a transmis Guvernul.

Principala vulnerabilitate identificată de autorități este deficitul de producție care poate fi pornită și controlată în funcție de necesitățile sistemului, în special între orele 18:00 și 22:00. În acest interval, producția de energie solară scade, în timp ce consumul se menține ridicat. O eventuală reducere a posibilităților de import ar putea pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic.

Limitarea consumului, prevăzută doar în ultimă instanță

Prin Hotărârea de Guvern nr. 603/2026, Transelectrica a primit mandatul de a interveni în cazul în care sunt amenințate siguranța persoanelor, funcționarea instalațiilor sau integritatea Sistemului Electroenergetic Național. Mandatul era valabil inițial până la 31 august, iar noua decizie îl prelungește cu o lună.

Măsurile trebuie aplicate gradual. Într-o primă etapă, Transelectrica poate solicita creșterea rezervelor tehnologice ale unităților de producție care pot utiliza combustibili alternativi și pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică.

Dacă aceste intervenții nu sunt suficiente, operatorul poate reduce sau anula capacitatea disponibilă pentru export și schimburile de energie programate în această direcție. Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică este prevăzută numai ca ultimă soluție.

Transelectrica va stabili dacă și când este necesară aplicarea măsurilor, cu informarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei și a Ministerului Energiei. Participanții la piață trebuie anunțați cu cel puțin 24 de ore înainte.

„Prin prelungirea aprobată de Guvern, acest cadru de intervenție rămâne disponibil până la 30 septembrie 2026, în cazul în care condițiile din Sistemul Electroenergetic Național impun aplicarea sa”, a precizat Executivul.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
2
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
3
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Digi Sport
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Transelectrica
Transelectrica anunță depășirea a 2.500 MW în noi capacități de producție și stocare conectate la rețea în 2026
High-voltage line with sunset
Anunțul Transelectrica despre starea sistemului energetic național: care este estimarea de consum maxim și ce se întâmplă la Cernavodă
retea electrica energie eoliana inalta tensiune
Cristian Bușoi: „Populația nu va fi afectată de limitările de consum”. Ce măsuri pregătește Guvernul dacă se agravează criza energetică
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, după adoptarea mecanismului de limitare a consumului pentru companiile mari: „Consumatorii casnici nu vor fi afectați”
ilie bolojan in sedinta de guvern
Guvernul a adoptat mecanismul prin care Transelectrica poate limita consumul marilor companii. În ce condiții se poate aplica
Recomandările redacţiei
nicusor dan presidency ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, dar cere...
nava marea neagră
Nava scufundată în Marea Neagră, deținută de o companie din Turcia...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan susține că propunerea PNL de premier rămâne Siegfried...
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Oana Gheorghiu, în scandalul Lucian Pahonțu: „20 de ani de conducere...
Ultimele știri
Kadîrov ținut de braț de consilier și cu dificultăți evidente de mișcare. Noi speculații privind sănătatea dictatorului din Cecenia
Universitatea Craiova şi-a aflat adversarele din faza principală a Conference League
Centralele pe lignit de la Turceni și Craiova rămân în funcțiune. Guvernul amână termenele asumate prin PNRR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus de câte ori trebuia să fie dat afară până acum...
Adevărul
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Rucsacul unui alpinist, pierdut într-o crevasă în 1963, a ieșit din ghețar după 63 de ani. Fiul...
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja