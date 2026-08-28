Guvernul menține până la 30 septembrie măsurile de siguranță pe piața de energie electrică: „Cel mai probabil nu vor fi aplicate”

Guvernul a prelungit până la 30 septembrie perioada în care Transelectrica poate aplica măsuri speciale pentru protejarea Sistemului Electroenergetic Național. Printre acestea se numără reducerea exporturilor de energie și, doar în ultimă instanță, limitarea în tranșe a consumului. Executivul a precizat că măsura este preventivă și că, cel mai probabil, nu va fi nevoie ca instrumentele de intervenție să fie folosite.

Decizia a fost luată în contextul deficitului hidrologic sever de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate prognozate și al creșterii consumului de energie în orele de vârf. Autoritățile estimează, în același timp, o producție redusă din surse eoliene și fotovoltaice.

„Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie”, a transmis Guvernul.

Principala vulnerabilitate identificată de autorități este deficitul de producție care poate fi pornită și controlată în funcție de necesitățile sistemului, în special între orele 18:00 și 22:00. În acest interval, producția de energie solară scade, în timp ce consumul se menține ridicat. O eventuală reducere a posibilităților de import ar putea pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic.

Limitarea consumului, prevăzută doar în ultimă instanță

Prin Hotărârea de Guvern nr. 603/2026, Transelectrica a primit mandatul de a interveni în cazul în care sunt amenințate siguranța persoanelor, funcționarea instalațiilor sau integritatea Sistemului Electroenergetic Național. Mandatul era valabil inițial până la 31 august, iar noua decizie îl prelungește cu o lună.

Măsurile trebuie aplicate gradual. Într-o primă etapă, Transelectrica poate solicita creșterea rezervelor tehnologice ale unităților de producție care pot utiliza combustibili alternativi și pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică.

Dacă aceste intervenții nu sunt suficiente, operatorul poate reduce sau anula capacitatea disponibilă pentru export și schimburile de energie programate în această direcție. Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică este prevăzută numai ca ultimă soluție.

Transelectrica va stabili dacă și când este necesară aplicarea măsurilor, cu informarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei și a Ministerului Energiei. Participanții la piață trebuie anunțați cu cel puțin 24 de ore înainte.

„Prin prelungirea aprobată de Guvern, acest cadru de intervenție rămâne disponibil până la 30 septembrie 2026, în cazul în care condițiile din Sistemul Electroenergetic Național impun aplicarea sa”, a precizat Executivul.

Editor : A.D.