Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, după ședința de Guvern, adoptarea proiectului de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, document care menține mecanismul de plafonare a prețurilor la gaz pentru populație. Măsura urmărește să evite creșteri de preț într-o perioadă cu incertitudini pe piața energetică globală.

„Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menținerea prețurilor la gaz pentru locuințele din România, deci pentru persoanele casnice, din luna aprilie a acestui an până în luna aprilie a anului următor”, a declarat premierul.

România își va dubla capacitatea de alimentare cu gaz

Potrivit acestuia, decizia de a menține un mecanism de plafonare a fost luată pe baza a trei motive principale.

Primul argument invocat de șeful Guvernului este legat de evoluțiile din sectorul energetic: „Anul viitor România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz; vom deveni independenți și cel mai bun moment pentru liberalizarea pieței de gaz, pentru a nu avea niciun fel de șoc de creștere a prețurilor, este momentul în care oferta de gaz pe piață va fi suficientă”.

În prezent, aproximativ două treimi din consumul de gaz al României este acoperit din producția internă, iar o treime provine din importuri.

Un al doilea motiv pentru menținerea mecanismului este legat de stabilitatea economică. Executivul încearcă să reducă rata inflației, iar eventuale scumpiri la energie ar putea afecta acest obiectiv.

„Una dintre țintele pe care ni le-am asumat este coborârea ratei inflației. Orice creștere de prețuri în zona de energie, la electricitate, combustibil sau gaz, înseamnă un impact important, care are efecte legate de puseuri inflaționiste”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, măsura ar urma să contribuie la stabilitatea macroeconomică și la relansarea economiei în anii următori, în paralel cu eforturile de reducere a deficitului bugetar.

Al treilea motiv invocat de Guvern este contextul geopolitic și economic internațional.

Premierul a făcut referire la situația din zona Golfului, unde perturbările în aprovizionarea globală cu petrol și gaze au dus la creșteri de preț pe piețele energetice: „Chiar dacă Uniunea Europeană sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, prețurile la gaz și combustibil se formează la nivel global, iar efecte marginale există și asupra noastră”.

Guvernul monitorizează prețurile la combustibili

Premierul a precizat că Executivul analizează și impactul creșterilor de pe piața globală asupra costului benzinei și motorinei din România. Autoritățile încearcă să limiteze efectele asupra economiei, însă marja de intervenție este redusă.

„În mod inevitabil, ceea ce se întâmplă pe piața globală ne influențează; nu putem interveni foarte mult în această zonă”, a spus acesta.

În același context, premierul și-a exprimat speranța că situația din regiunea Golfului se va stabiliza rapid și că circulația prin strâmtoarea Ormuz va reveni la normal.

Potrivit acestuia, reluarea fluxurilor normale de aprovizionare ar putea reduce presiunile asupra piețelor energetice și ar limita impactul asupra economiei românești.

„Cu cât lucrurile se clarifică mai repede acolo, cu atât impactul asupra economiei românești va fi mai redus”, a concluzionat Bolojan.

Plan pentru scăderea prețurilor la energia electrică

În același context al măsurilor din sectorul energetic, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește și un plan pentru reducerea prețurilor la energia electrică, care ar urma să fie prezentat până la finalul lunii martie.

„Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru pe care îl vom anunţa până la sfârşitul lunii martie, care urmăreşte scăderea preţurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcţii importante pe care le-am discutat şi pe care vom lucra în aşa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta”, a declarat Bolojan.

Printre măsurile avute în vedere se numără deblocarea capacităților de rețea, pentru a permite noi investiții în producția de energie, dar și creșterea capacităților de stocare, care ar putea reduce prețurile ridicate din orele de vârf.

Premierul a mai spus că Guvernul pregătește și un pachet de simplificare pentru accelerarea investițiilor în sectorul energetic, precum și măsuri pentru îmbunătățirea administrării companiilor de stat din domeniu, cu scopul de a crește eficiența și competitivitatea pieței.

Editor : A.D.