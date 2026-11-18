Guvernul pregătește o schemă țintită de vouchere pentru energie, care ar urma să fie acordate prin carduri consumatorilor vulnerabili, a anunțat miercuri purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru. Acesta a precizat că valoarea sprijinului va fi stabilită în funcție de resursele bugetare disponibile, iar finanțarea ar urma să provină cu prioritate din fonduri europene. Premierul a decis și înființarea unui grup de lucru care va analiza măsurile pentru populație și marii consumatori industriali în această iarnă.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea pe care premierul a avut-o, la Palatul Victoria, cu reprezentanții producătorilor de energie și gaze naturale și cu cei ai marilor consumatori industriali.

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Potrivit purtătorului de cuvânt, în cadrul discuțiilor au fost analizate soluții pe termen scurt, mediu și lung, în contextul creșterii prețurilor la energie.

„Participanții la aceste întâlniri au prezentat impactul economic și social al creșterii prețurilor la energie în ultimul an, pe fondul unui context internațional complicat de războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu”, a declarat acesta.

Pentru pregătirea măsurilor, premierul a decis înființarea unui grup de lucru coordonat de șeful Cancelariei, Oleg Ungureanu. Din acesta vor face parte reprezentanți ai ministerelor Energiei, Finanțelor, Economiei, Muncii și Mediului, ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și ai producătorilor și marilor consumatori industriali.

Cărbunaru a precizat că propunerile vor fi evaluate de Ministerul Finanțelor din perspectiva impactului bugetar. Măsurile vor trebui să se încadreze în bugetul aprobat și în angajamentele României privind reducerea deficitului, cu prioritate pentru soluțiile finanțate din fonduri europene și pentru instrumentele fără impact asupra deficitului bugetar.

Cum ar urma să fie acordate voucherele pentru energie

Noua schemă va fi pregătită de ministerele Muncii, Energiei și Finanțelor. Dan Cărbunaru a explicat că voucherele ar urma să fie acordate prin carduri de sprijin, însă nu a indicat valoarea acestora, criteriile de eligibilitate sau data de la care măsura ar putea fi aplicată.

Acesta a citat date prezentate de ANRE potrivit cărora, la nivel național, există peste 10 milioane de locuri de consum, iar 4,7 milioane dintre acestea înregistrează un consum mai mic de 100 kWh pe lună.

Totodată, a invocat și estimările Băncii Mondiale, potrivit cărora o parte semnificativă a populației României se confruntă cu sărăcia energetică.

„Pentru sprijinirea acestor consumatori, Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor vor elabora o propunere de schemă țintită de vouchere pentru energie, acordată prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili, dimensionată în funcție de resursele bugetare disponibile și finanțată cu prioritate din fonduri europene”, a afirmat Cărbunaru.

Ministerul Muncii va analiza și modalitățile prin care furnizorii de energie electrică ar putea primi acces la registrul consumatorilor casnici vulnerabili. Potrivit explicațiilor purtătorului de cuvânt, furnizorii care doresc ar putea completa sprijinul acordat de stat clienților afectați de sărăcia energetică și de dificultăți economice.

Până la 400 de milioane de lei pentru sistemele de stocare

Dan Cărbunaru a mai anunțat că Administrația Fondului pentru Mediu ar putea pune la dispoziția gospodăriilor o finanțare de până la 400 de milioane de lei pentru achiziționarea și montarea unor sisteme de stocare a energiei. Banii ar urma să provină din veniturile proprii ale Fondului pentru Mediu și să fie acordați în limita bugetului aprobat.

În privința marilor consumatori industriali, grupul de lucru va evalua în regim de urgență necesarul total de energie și va analiza actualizarea schemelor de sprijin, despre care Cărbunaru a precizat că sunt vechi de patru ani.

„Prioritară este consolidarea eficienței schemei deja funcționale, de 150 de milioane de euro, pentru marii consumatori”, a declarat acesta.

Printre propunerile prezentate în cadrul întâlnirii se numără scheme de finanțare pentru instalarea unor noi capacități de producție, cu prioritate din fonduri europene, simplificarea procedurilor și accelerarea acordării licențelor pentru investițiile în producerea și stocarea energiei.

Vor mai fi analizate încheierea unor contracte pe termen lung între producători și consumatori, precum și introducerea unor instrumente de garantare pentru capacitățile mari. Cărbunaru a subliniat că eventualele garanții vor trebui să respecte plafoanele aprobate prin lege, iar impactul asupra datoriei publice și riscurilor fiscale va fi evaluat.

O altă propunere vizează utilizarea cadrului european de ajutor de stat pentru marii consumatori, în limita resurselor bugetare disponibile. Grupul de lucru va analiza și măsuri prin care companiile industriale să fie încurajate să își dezvolte propriile capacități de producție și stocare și să investească în eficiență energetică.

„Stocurile de gaze au ajuns la 85%”

În partea finală a declarației, purtătorul de cuvânt al Guvernului a prezentat datele și estimările discutate în cadrul întâlnirii privind situația sistemului energetic național.

Potrivit acestuia, creșterea debitului Dunării susține funcționarea unităților 1 și 2 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, care acoperă aproape 20% din necesarul de energie electrică.

Cărbunaru a mai declarat că rezerva de apă din baraje continuă să crească, iar stocurile de gaze naturale au ajuns la 85% din capacitatea depozitelor. În paralel, extracția continuă pentru acoperirea consumului.

Interconectarea de la Negru Vodă permite suplimentarea, la nevoie, a cantităților de gaze care intră în sistemul național. Purtătorul de cuvânt a susținut că începerea exploatării gazelor din proiectul Neptun Deep, prevăzută pentru anul viitor, va permite României să își acopere necesarul intern pentru consumatorii casnici și industriali.

Centrala de la Mintia a intrat în probe și ar urma să livreze peste 1.700 MW după punerea în funcțiune. Totodată, potrivit datelor prezentate de Cărbunaru, România ar urma să ajungă până la sfârșitul acestui an la o putere de 2.000 MW instalată în sisteme de stocare a energiei electrice.

Dezvoltarea acestor capacități este susținută prin finanțări europene din PNRR și Fondul pentru Modernizare.

Purtătorul de cuvânt a mai afirmat că, din aprilie 2027, energia solară va redeveni o resursă importantă, iar energia regenerabilă ar urma să devină principala resursă de producție în cursul anului viitor, potrivit evaluărilor prezentate de operatorii sistemului energetic.

Centrala de la Iernut ar urma să înceapă tot anul viitor probele pentru punerea în funcțiune a noii unități de 430 MW.

În final, acesta a precizat că grupul de lucru va prezenta „foarte curând” următoarele măsuri privind aprovizionarea cu energie electrică și gaze naturale în timpul iernii, fără să ofere un termen exact.

Editor : A.D.