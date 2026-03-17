Video Guvernul va decide, după buget, în legătură cu situația de criză din domeniul carburanților. Explicațiile ministrului Energiei

bogdan ivan
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Bogdan Ivan a declarat, marţi, că Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului un proiect de act normativ prin care să se instituie situaţia de criză în domeniul carburanţilor, care este în analiză şi la care aşteaptă răspuns, după ce trece bugetul, joi, în Parlament. Ivan a arătat că există o decizie principială, la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. El a precizat că lucrul care îl interesează e ca preţul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive.

„În momentul de faţă, Ministerul Energie a venit cu un proiect de act normativ, pe care l-a pus de joia trecută pe masa Guvernului, prin care să instituim situaţia de criză în domeniul carburanţilor, lucru care ne conferă mai multe drepturi ca stat, pentru a interveni de îndată, pentru a lucra la asigurarea faptului că nu avem creşteri artificiale ale preţului, pentru a ne asigura că putem, atunci când este cazul, pe producţia internă să blocăm exporturile de combustibil, tocmai pentru a ne asigura că avem satisfacut necesarul pe piaţa internă, cu excepţia solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO, iar mai departe, un document de lucru intern pe care l-am pus pe masa şi a Coaliţiei şi a Guvernului, care are foarte multe alte scenarii de lucru, care în momentul de faţă pot să suporte modificări foarte clare, este în momentul de faţă în analiză”, a spus ministrul Energiei, la Parlament.

Bogdan Ivan a arătat că aşteaptă şi el şi, după ce vor trece bugetul pe anul 2026, joi, împreună cu Ministrul de Finanţe, cu premierul, să se ia o decizie referitoare la măsurile care se vor impune, pentru a limita această creştere a preţului la combustibil.

„Din acest punct de vedere, ne-a făcut treaba, am pus-o pe masa Guvernului şi urmează să primim în momentul de faţă un răspuns. (..) Lucrul care mă interesează pe mine e ca preţul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive. Acest lucru este rezolvat pentru că am reuşit să fac acest lucru. Doi, pentru a limita la maxim efectele asupra creşterii, pentru că deja avem un efect mondial pe care nu putem să-l controlăm, noi, din România, iar tendinţa este continuă de creştere, odată cu escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu, am propus un cadru normativ prin care Guvernul, în funcţie de constrângerile bugetare, în funcţie de modul în care poate să lucreze pe aceste scenarii, va lua o decizie”, a precizat Ivan.

El a menţionat că a prezentat tehnic mai multe scenarii care au la bază cifre şi scenarii foarte clare, care urmează să fie analizate de specialiştii din Ministerul de Finanţe, care se vină cu propuneri în faţa coaliţiei, pentru decizie finală.

„În momentul de faţă pot să vă spun că există o decizie principială la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. (..) Decizia finală, în clipa în care o să existe, o să fie comunicată de premierul României şi de ministrul de Finanţe”, a mai spus Bogdan Ivan.

