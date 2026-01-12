Plafonarea nu a mai fost o măsură reală de protecție socială pentru gaze, după anul 2023 - a fost o operațiune de finanțare mascată a statului român, construită pe amânări, datorii ascunse și transfer de costuri către consumatorii finali, arată, într-un material, Asociația Energia Inteligentă, condusă de Dumitru Chisăliță. Expertul critică varianta de rezervă a Executivului, în cazul unei majorări abrupte a prețului gazelor naturale, și anume „prelungirea de un an de zile a plafonării, cu reducerea graduală a acestui plafon”, precizând că nu reușește să înțeleagă „exact ce se dorește cu această trecere treptată”. „Piața este liberă, contractele funcționează, ofertele funcționează. De când a început această situație - crește, nu crește, plafonăm, nu plafonăm - prețul pe bursa de gaze din România a crescut în mod constant”, avertizează, în exclusivitate pentru Digi24, Dumitru Chisăliță.

„ Este nevoie de explicații vizavi de această trecere ”

Guvernul a anunțat că are o variantă de rezervă, dacă prețul gazelor sare în aer atunci când expiră plafonarea, la finalul lunii martie. Schema va fi eliminată pe parcursul unui an, nu brusc, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o intervenție la Digi24.

Experții în energie pun însă sub semnul întrebării opțiunea anunțată de ministrul de resort.

„Cred că trebuie mai multe explicații vizavi de această trecere. Este pentru mine puțin greu de înțeles ce s-a dorit să se spună, pentru că noi avem în momentul de față o suspendare a prețului din contract. Piața este liberă, contractele funcționează, ofertele funcționează, deci sincer, nu reușesc să înțeleg exact ce se dorește cu această trecere treptată în ceea ce privește plafonarea - cred că e nevoie de elemente suplimentare”, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Plafonarea nu a mai fost o măsură reală de protecție socială pentru gaze, după anul 2023. A fost o operațiune de finanțare mascată a statului român, construită pe amânări, datorii ascunse și transfer de costuri către consumatorii finali. Statul a promis bani furnizorilor, dar nu i-a plătit. Furnizorii s-au împrumutat la bănci ca să susțină schema impusă prin lege. Iar costul acestor împrumuturi nu este suportat de stat, ci va fi recuperat, discret, de la populație, se arată într-un material publicat de Asociația Energia Inteligentă.

„ Nu facem un bine pieței ”

„Am avut în noiembrie o sperietură puternică de partea unor decidenți. În decembrie a fost altă sperietură puternică. Din păcate, nu cred că face bine în primul rând pentru piață și nu face bine sub nicio formă pentru evoluția prețului la gaze naturale din România, pentru că acesta este într-o continuă creștere. De când a început această situație - crește, nu crește, plafonăm, nu plafonăm - prețul pe bursa de gaze din România a crescut în mod constant, în neconcordanță totală cu ce se întâmplă pe piețele internaționale, unde tendința este de scădere a prețului gazelor naturale”, a punctat, pentru Digi24, Chisăliță.

În medie, fiecare consumator român a beneficiat de aproximativ 3.000 de lei prin plafonarea prețurilor. În același timp, a plătit suplimentar cca. 6.920 de lei, față de costul corect al energiei consumate, și urmează să mai achite încă aproximativ 187 lei – pentru dobânzi, exclusiv din cauza întârzierilor statului în a-și onorat obligațiile legale. Aceasta nu este protecție, se mai arată, în materialul publicat de Asociația Energia Inteligentă.

„ De ce plafonarea nu se dorește a fi eliminată astăzi? ”

„Și în zilele pe care le-am trecut am avut o acoperire mare cu gaze din producția internă, plus depozitele, gazele din depozitele de magazinare. În același timp au fost importuri de gaze, nu toate cu cu scop fizic - unele au fost cu scop comercial, pentru că au fost identificate oferte bune sau au fost, dacă vreți, identificate oferte care intrau la această schemă de plafonare. (...) Deci nu cred că se pune problema, chiar dacă în continuare temperatura va scădea pentru următoarele zile, să nu avem gaze suficiente pentru a ne încălzi”, a spus Chisăliță.

De ce plafonarea nu se dorește a fi eliminată astăzi? „Răspunsul este simplu: pentru că plafonarea convine statului, dar și unor actori din piață. Eliminarea ei ar însemna – pentru stat: recunoașterea oficială a datorilor, presiunea uriașă pe deficitul bugetar și costurile politice majore; pentru unii furnizori: reducerea veniturilor și pierderea de clienți. În schimb, menținerea schemei permite: statului – amânarea plăților, cosmetizarea execuției bugetare și mutarea notei de plată unor terți, care ulterior să fie arătați cu degetul ca vinovați; unor furnizori – câștiguri mai mari decât pe o piață liberă funcțională”, a spus este de părere expertul în energie, care concluzionează că „plafonarea după anul 2023, a funcționat ca un împrumut fără dobândă pentru stat, garantat de consumatori”.

Editor : C.A.