Live TV

Guvernul vrea să „curețe” piața energiei: Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri împotriva speculatorilor și promite scăderea prețurilor

Data actualizării: Data publicării:
Prim-ministrul Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook
Din articol
Autorizații mult peste necesar și blocaje în sistem „Vom îndrepta lucrurile"

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, o intervenție amplă pe piața energiei, menită să elimine blocajele din rețelele electrice și să prioritizeze investițiile reale, în detrimentul proiectelor speculative. Măsurile ar urma să ducă, în timp, la creșterea producției și scăderea prețurilor pentru consumatori.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful Executivului a explicat faptul că problema centrală a sistemului energetic nu este lipsa proiectelor, ci imposibilitatea ca cele viabile să aibă acces efectiv la rețele.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ilie Bolojan susține că, în ultimii ani, acordarea autorizațiilor tehnice de racordare a scăpat de sub control, ceea ce a dus la un blocaj major pentru investițiile reale.

„Pentru a reduce prețul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creșterea producției, atât în bandă, prin finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și prin permiterea accesului pe piață al noilor producători pe fotovoltaic și eolian, care să investească și să injecteze energie în sistem. Astfel, printr-o ofertă mai mare, prețurile pot scădea. Din păcate, în ultimii ani accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășesc cu mult necesitățile economiei noastre”, a transmis premierul.

Acesta a oferit și cifrele care ilustrează amploarea problemei, indicând un dezechilibru major între capacitatea autorizată și cea necesară în realitate: „Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare”.

Premierul a afirmat că, în actualele condiții, discuțiile despre reducerea prețurilor sunt lipsite de substanță, atât timp cât accesul la rețele rămâne blocat: „Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile. Am avut o întâlnire cu domnul George Niculescu, președintele Autorității de Reglementare în Energie (ANRE), în cadrul căreia am convenit măsurile ce vor fi puse în practică în perioada următoare”.

Potrivit acestuia, soluția autorităților constă în înăsprirea condițiilor pentru obținerea autorizațiilor și introducerea unor garanții financiare care să descurajeze proiectele speculative.

„Luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și celălalt privind obținerea autorizației de înființare. Acestea urmăresc să crească garanțiile pentru obținerea ATR-urilor, să introducă o garanție de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizației de înființare și să stabilească termene clare. Astfel, proiectele care au finanțare, respectă termenele și sunt serioase vor putea fi realizate, iar proiectele speculative își vor pierde autorizațiile”, a explicat premierul.

Acesta a subliniat că măsurile vor permite investițiilor reale, inclusiv în energie regenerabilă, să intre mai ușor în sistem și să contribuie la creșterea ofertei de energie.

Guvernul lucrează în paralel la modificarea legislației primare, pentru a susține aceste schimbări, iar termenul de implementare este unul scurt.

„După perioada de dezbatere publică de 10 zile, în prima jumătate a lunii mai, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate. Regulile clare și susținerea proiectelor serioase sunt condițiile de bază pentru a curăța piața de proiectele speculative”, a concluzionat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
2
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
4
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
putin si peskov
5
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
Așteptat să facă anunțul cerut de toată planeta, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Asta vor face?”
Digi Sport
Așteptat să facă anunțul cerut de toată planeta, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Asta vor face?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
simion aur inquam george calin
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor. Vom încerca să venim cu o propunere săptămâna viitoare
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Bolojan: „Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate.” De ce au fost introduse CASS și impozitul pe proprietate
ilie bolojan in parlament
Bolojan nu regretă că a folosit cuvântul „şobolani”: „Devalizarea bugetului public este asemănătoare”
Alexandru Rogobete.
„Nu a fost o relație de iubire”. Rogobete indică momentul în care nu s-a mai înțeles cu Bolojan: „A vrut tăieri contabile și fără sens”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European: „Mesajul României a...
ID170974-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
PSD s-a retras din Guvern, dar nu prea. Oamenii numiți politic au...
Pentagon US Iran
Șeful Pentagonului spune că Statele Unite „nu se bazează pe Europa”...
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Reacția Moscovei la noile restricții UE: Ce include al 20-lea pachet...
Ultimele știri
Un episod al fenomenului El Nino, „din ce în ce mai probabil” la jumătatea anului 2026. Cum va schimba vremea la nivel global
Avertisment de la oamenii de afaceri: România nu-şi mai permite să amâne reformele. Acestea nu sunt opționale
Rogobete: Infecţiile nosocomiale sunt prea mult ascunse în România. Doar dacă le raportăm corect, putem controla extinderea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momentul când prințul William întreabă o femeie de 100 de ani care este secretul longevității. I-a lăsat pe...
Cancan
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Bolojan, anunț ferm: „Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 94 de ani, și-a vândut ”perla” pentru 600.000.000 € ”de frica” fostei soții și a fiicei sale: ”Îl dă...
Pro FM
A rupt tăcerea după 15 ani. Russell Brand, adevărul despre motivul pentru care s-a căsătorit cu Katy Perry...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
Digi FM
Charlize Theron și-a ales țara în care se va muta: „Vă place sau nu, vin!”. Ce a convins-o pe actriță să ia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”