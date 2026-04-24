Guvernul vrea să „curețe” piața energiei: Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri împotriva speculatorilor și promite scăderea prețurilor

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, o intervenție amplă pe piața energiei, menită să elimine blocajele din rețelele electrice și să prioritizeze investițiile reale, în detrimentul proiectelor speculative. Măsurile ar urma să ducă, în timp, la creșterea producției și scăderea prețurilor pentru consumatori.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful Executivului a explicat faptul că problema centrală a sistemului energetic nu este lipsa proiectelor, ci imposibilitatea ca cele viabile să aibă acces efectiv la rețele.

Autorizații mult peste necesar și blocaje în sistem

Ilie Bolojan susține că, în ultimii ani, acordarea autorizațiilor tehnice de racordare a scăpat de sub control, ceea ce a dus la un blocaj major pentru investițiile reale.

„Pentru a reduce prețul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creșterea producției, atât în bandă, prin finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și prin permiterea accesului pe piață al noilor producători pe fotovoltaic și eolian, care să investească și să injecteze energie în sistem. Astfel, printr-o ofertă mai mare, prețurile pot scădea. Din păcate, în ultimii ani accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășesc cu mult necesitățile economiei noastre”, a transmis premierul.

Acesta a oferit și cifrele care ilustrează amploarea problemei, indicând un dezechilibru major între capacitatea autorizată și cea necesară în realitate: „Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare”.

„Vom îndrepta lucrurile”

Premierul a afirmat că, în actualele condiții, discuțiile despre reducerea prețurilor sunt lipsite de substanță, atât timp cât accesul la rețele rămâne blocat: „Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile. Am avut o întâlnire cu domnul George Niculescu, președintele Autorității de Reglementare în Energie (ANRE), în cadrul căreia am convenit măsurile ce vor fi puse în practică în perioada următoare”.

Potrivit acestuia, soluția autorităților constă în înăsprirea condițiilor pentru obținerea autorizațiilor și introducerea unor garanții financiare care să descurajeze proiectele speculative.

„Luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și celălalt privind obținerea autorizației de înființare. Acestea urmăresc să crească garanțiile pentru obținerea ATR-urilor, să introducă o garanție de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizației de înființare și să stabilească termene clare. Astfel, proiectele care au finanțare, respectă termenele și sunt serioase vor putea fi realizate, iar proiectele speculative își vor pierde autorizațiile”, a explicat premierul.

Acesta a subliniat că măsurile vor permite investițiilor reale, inclusiv în energie regenerabilă, să intre mai ușor în sistem și să contribuie la creșterea ofertei de energie.

Guvernul lucrează în paralel la modificarea legislației primare, pentru a susține aceste schimbări, iar termenul de implementare este unul scurt.

„După perioada de dezbatere publică de 10 zile, în prima jumătate a lunii mai, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate. Regulile clare și susținerea proiectelor serioase sunt condițiile de bază pentru a curăța piața de proiectele speculative”, a concluzionat prim-ministrul Ilie Bolojan.

