Hidroelectrica a obţinut finanţare nerambursabilă de peste 43 milioane lei pentru proiectul de stocare cu baterii la Porţile de Fier II

Hidroelectrica a semnat contractul pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de 43,37 milioane de lei, obţinută prin Fondul pentru Modernizare, pentru cel mai amplu proiect de stocare cu baterii dezvoltat până în prezent de companie.

"Proiectul investiţional al Hidroelectrica, cu o valoare totală estimată de aproximativ 310 milioane lei, prevede instalarea unei capacităţi de 64 MW şi 256 MWh, fiind cel mai amplu proiect de stocare cu baterii dezvoltat până în prezent de companie. Investiţia contribuie la creşterea flexibilităţii sistemului energetic şi la integrarea eficientă a surselor regenerabile, prin furnizarea de servicii de echilibrare şi reglaj", se arată într-un comunicat al companiei.

Implementarea proiectului valorifică infrastructura hidroenergetică existentă precum şi capacităţile de racordare disponibile, ceea ce permite optimizarea costurilor şi accelerarea termenelor de realizare. Totodată, proiectul consolidează rolul Hidroelectrica în dezvoltarea infrastructurii de flexibilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional, susţine compania.

"Finanţarea pentru proiectul de la Porţile de Fier II ne permite să facem un pas firesc către un sistem energetic mai flexibil şi mai corect balansat. Stocarea energiei nu mai este o opţiune, ci o necesitate, mai ales într-un context în care producţia din surse regenerabile este tot mai mare, crescând totodată necesarul de servicii de echilibrare. Ne concentrăm pe soluţii care folosesc inteligent ceea ce avem deja - infrastructura hidro - şi o completăm cu tehnologii moderne, astfel încât să putem livra energie atunci când este cu adevărat nevoie. În acelaşi timp, aceste investiţii ne ajută să creştem eficienţa şi să valorificăm mai bine fiecare MWh produs", a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România şi unul dintre cei mai importanţi actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică naţională şi la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilita de politicile UE.

Recent, societatea a depăşit valoarea de piaţă de 70 de miliarde, sumă record pentru Bursa de Valori Bucureşti.

Editor : A.P.