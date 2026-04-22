Hidroelectrica a obţinut finanţare nerambursabilă de peste 43 milioane lei pentru proiectul de stocare cu baterii la Porţile de Fier II

Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Hidroelectrica a semnat contractul pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de 43,37 milioane de lei, obţinută prin Fondul pentru Modernizare, pentru cel mai amplu proiect de stocare cu baterii dezvoltat până în prezent de companie.

"Proiectul investiţional al Hidroelectrica, cu o valoare totală estimată de aproximativ 310 milioane lei, prevede instalarea unei capacităţi de 64 MW şi 256 MWh, fiind cel mai amplu proiect de stocare cu baterii dezvoltat până în prezent de companie. Investiţia contribuie la creşterea flexibilităţii sistemului energetic şi la integrarea eficientă a surselor regenerabile, prin furnizarea de servicii de echilibrare şi reglaj", se arată într-un comunicat al companiei.

Implementarea proiectului valorifică infrastructura hidroenergetică existentă precum şi capacităţile de racordare disponibile, ceea ce permite optimizarea costurilor şi accelerarea termenelor de realizare. Totodată, proiectul consolidează rolul Hidroelectrica în dezvoltarea infrastructurii de flexibilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional, susţine compania.

"Finanţarea pentru proiectul de la Porţile de Fier II ne permite să facem un pas firesc către un sistem energetic mai flexibil şi mai corect balansat. Stocarea energiei nu mai este o opţiune, ci o necesitate, mai ales într-un context în care producţia din surse regenerabile este tot mai mare, crescând totodată necesarul de servicii de echilibrare. Ne concentrăm pe soluţii care folosesc inteligent ceea ce avem deja - infrastructura hidro - şi o completăm cu tehnologii moderne, astfel încât să putem livra energie atunci când este cu adevărat nevoie. În acelaşi timp, aceste investiţii ne ajută să creştem eficienţa şi să valorificăm mai bine fiecare MWh produs", a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România şi unul dintre cei mai importanţi actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică naţională şi la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilita de politicile UE.

Recent, societatea a depăşit valoarea de piaţă de 70 de miliarde, sumă record pentru Bursa de Valori Bucureşti.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
bolojan si grindeanu in parlament
3
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
4
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre Hidroelectrica, fie habar n-are ce vorbeşte, fie e ticălos
barajul vidraru
Începe procesul de umplere controlată a unuia dintre cele mai mari lacuri de acumulare din România. Anunțul Hidroelectrica
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Diana Buzoianu anunță condiții noi pentru proiectul Surduc–Siriu: risc pentru comunități, sub monitorizare strictă
contor-electricitate-curent-1536x1024
O pensionară n-a primit facturi la energie mai bine de sapte luni. Cât are de plătit în urma blocajului dintre furnizor și distribuitor
N10-CRIZA-APA-ARGES-FAKE-110226_01210-1536x864
Apele Române: Faptul că locuitorii din Curtea de Argeș nu au acces la apă e responsabilitatea companiei locale
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Calm și vom trece...
f-16 ro avioane rusia 4
Aeronave F-16 românești, dislocate în Lituania, au escortat...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD...
ilie bolojan
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider...
Ultimele știri
Kremlinul afirmă că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar cu o condiție
Noul guvern al Ungariei promite să desecretizeze arhivele poliţiei secrete din perioada comunistă
Dominic Fritz: Vor exista discuţii cu parlamentari neafiliaţi și din partide mai mici. „Tragem linie la o colaborare formală cu AUR”
Citește mai multe
