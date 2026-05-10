Hidroelectrica alocă peste 4 milioane lei pentru mentenanţa sistemelor de automatizare de la Porţile de Fier

Hidroelectrica alocă, din fonduri proprii, 4,088 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de mentenanţă a sistemelor de automatizare, monitorizare şi control de la hidrocentralele Porţile de Fier, potrivit unui anunţ de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Conform sursei citate, ofertantul trebuie să facă dovada că a prezentat şi dus la bun sfârşit, în ultimii cinci ani, servicii similare cu obiectul achiziţiei, în valoare cumulată de 4 milioane lei fără TVA, la nivelul unuia sau a cel mult cinci contracte.

Contractul va fi atribuit prin licitaţie deschisă, pe criteriul celui mai bun raport calitate-preţ, şi implică încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic.

Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 9 iunie 2026, ora 15:00.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalaţi.

