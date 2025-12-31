Hidroelectrica anunţă întreruperea unor activități din prima zi a anului 2026. Cât va dura problema

Hidroelectrica anunţă că anumite activităţi ale companiei vor fi întrerupte în perioada 1-20 ianuarie 2026, din cauza implementării unui nou sistem informatic şi migrarea bazelor de date. Activitărțile vizate sunt emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

„Hidroelectrica va desfăşura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susţină digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu şi lung, o gestionare mai eficientă a relaţiei cu clienţii, procese de facturare mai rapide şi mai sigure, o transparenţă sporită a informaţiilor privind soldurile şi plăţile, precum şi dezvoltarea unor funcţionalităţi digitale îmbunătăţite, orientate către nevoile consumatorilor”, anunţă miercuri, compania într-un comunicat.

În contextul acestor operaţiuni tehnice, Hidroelectrica informează că, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv:

emiterea şi corectarea facturilor;

reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor;

alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

De asemenea, plăţile efectuate prin alte canale decât aplicaţia iHidro (de exemplu, transfer bancar), în perioada 1-15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienţilor după finalizarea etapelor de migrare, respectiv începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienţilor.

Pe toată durata implementării, activitatea de relaţionare cu publicul se va desfăşura conform programului normal, prin formularul de contact, prin e-mail - aici sau aici - și prin Call Center-ul Hidroelectrica.

Hidroelectrica subliniază că aceste investiţii în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure şi adaptate cerinţelor actuale.

Editor : B.P.