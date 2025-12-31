Live TV

Hidroelectrica anunţă întreruperea unor activități din prima zi a anului 2026. Cât va dura problema

Data publicării:
Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Inquam Photos / Cornel Putan

Hidroelectrica anunţă că anumite activităţi ale companiei vor fi întrerupte în perioada 1-20 ianuarie 2026, din cauza implementării unui nou sistem informatic şi migrarea bazelor de date. Activitărțile vizate sunt emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

„Hidroelectrica va desfăşura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susţină digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu şi lung, o gestionare mai eficientă a relaţiei cu clienţii, procese de facturare mai rapide şi mai sigure, o transparenţă sporită a informaţiilor privind soldurile şi plăţile, precum şi dezvoltarea unor funcţionalităţi digitale îmbunătăţite, orientate către nevoile consumatorilor”, anunţă miercuri, compania într-un comunicat.

În contextul acestor operaţiuni tehnice, Hidroelectrica informează că, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv:

  • emiterea şi corectarea facturilor;
  • reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor;
  • alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

De asemenea, plăţile efectuate prin alte canale decât aplicaţia iHidro (de exemplu, transfer bancar), în perioada 1-15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienţilor după finalizarea etapelor de migrare, respectiv începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienţilor.

Pe toată durata implementării, activitatea de relaţionare cu publicul se va desfăşura conform programului normal, prin formularul de contact, prin e-mail - aici sau aici - și prin Call Center-ul Hidroelectrica.

Hidroelectrica subliniază că aceste investiţii în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure şi adaptate cerinţelor actuale.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
rezervisti ruși mobilizați se deplasează în coloană
4
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul...
decizie instanta
5
Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM. Restructurarea trebuia...
Știrea face înconjurul lumii: Roberto Carlos, operat de urgență la inimă!
Digi Sport
Știrea face înconjurul lumii: Roberto Carlos, operat de urgență la inimă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
lacul Vidraru
Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Recomandările autorităţilor pentru locuitorii din zonă
sediu hidroelectrica mediafax
Premierul, despre livrarea energiei de la Hidroelectrica fără factură: Cei care au tolerat trebuie să răspundă
Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după acuzații privind livrări de energie fără facturare
Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”
Recomandările redacţiei
Vintage gold clock New Year 2026 with confetti, golden bokeh lights and fireworks. New Year 2026 card, creative idea.
Primele țări care au intrat în noul an: De unde începe Revelionul...
photo-collage.png (29)
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de...
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta...
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra...
Ultimele știri
Xi Jinping, mesaj de Anul Nou: „Reunificarea patriei noastre este de neoprit”
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, arată un raport al Băncii Mondiale
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat...
Fanatik.ro
Lovitură în instanță pentru Mirabela Grădinaru. ONG-ul partenerei de viață a lui Nicușor Dan, obligat să...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
Adevărul
România, performanță unică în UE. Daniel Dăianu: Să cobori deficitul de la peste 9% spre 6% este un act...
Playtech
Substanţele bizare găsite de anchetatori în casa Rodicăi Stănoiu schimbă tot! Ce riscă presupusul iubit după...
Digi FM
Anthony Hopkins, cel mai în vârstă actor premiat cu Oscar, împlineşte 88 de ani. „Din acel moment, viaţa mea...
Digi Sport
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tudor Chirilă, Loredana și alți 300 de artiști contestă ordonanța Guvernului care zdruncină industria muzicală
Newsweek
Lovitura la pensie pentru o categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2026. De ce vor primi mai puțini bani?
Digi FM
A murit nepoata lui John F. Kennedy. Tatiana Schlossberg avea 35 de ani
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...