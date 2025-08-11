Live TV

Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii

Data publicării:
Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Inquam Photos / Cornel Putan

Compania Hidroelectrica avertizează că în mediul online au apărut imagini contrafăcute de tip deepfake cu CEO-ul companiei, care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii.

„Vă recomandăm să: nu încărcaţi datele personale sau informaţiile bancare pe platforme online care promit câştiguri false. Raportaţi conţinuturile false publicate în mediul online. Nu vă lăsaţi înşelaţi de «citate» asociate cu diverse nume celebre. Vă transmitem că acestea nu sunt reale”, menţionează compania într-o postare pe Facebook.

Conform sursei citate, toate informaţiile referitoare la oportunităţi financiare sunt comunicate doar prin canale oficiale, în mod public, prin intermediul BVB şi/sau a platformelor reglementate.

