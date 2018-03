Hidroelectrica, în competiție pentru cea mai profitabilă companie locală

De la vacă de muls pentru firme mici care revindeau scump, în interes personal, energia cumpărată la prețuri ieftine - motiv pentru care era pe pierdere semnificativă -, Hidroelectrica a ajuns una dintre cele mai rentabile companii locale.

Producătorul de energie Hidroelectrica a obţinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei, potrivit Agerpres.ro.



"Potrivit rezultatelor neauditate, estimăm un profit brut de 1,6 miliarde de lei, cel mai bun de până acum în istoria companiei. Rezultatul s-a datorat disponibilităţii hidroagregatelor şi controlului pe costuri. Producţia a fost de 14 TWh, faţă de 14,5 TWh prognozat. A fost un an sub media multianuală din punct de vedere hidrologic", a spus Badea.



Potrivit acestuia, pe primul semestru compania a realizat doar 32% din investiţiile bugetate, însă, în al doilea semestru, investiţiile au fost realizate la nivelul a peste 90% din cele bugetate, astfel că, per total, valoarea indicatorului a ajuns la 62% la nivelul întregului an. Cifra de afaceri a ajuns la 3,287 miliarde de lei, cu 3% sub cea estimată.



Totodată, anul trecut, compania a renegociat contractul colectiv de muncă şi a majorat cu 15% salariile angajaţilor, cu 6% anul trecut şi cu restul în acest an, concomitent cu transferul contribuţiilor sociale.



Guvernul a aprobat în 2013 o strategie de privatizare a Hidroelectrica prin listarea la bursă a 15% din acţiuni. Ulterior, Guvernul şi-a propus listarea a 10% din companie. Hidroelectrica a fost în insolvenţă între anii 2012 şi 2016.



La mijlocul lunii februarie, ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat că Hidroelectrica nu este momentan suficient de atractivă pentru a fi listată la bursă, după perioada de insolvenţă, astfel că are nevoie de consolidare pentru a ajunge pe piaţa de capital.



"După părerea mea, este cam devreme să vorbim de Hidroelectrica la bursă, ea a trecut printr-o boală destul de grea şi a ieşit din boala asta grea, a scăpat, ca orice persoană bolnavă a ieşit uşor slăbită. Eu cred că pentru a ajunge la bursă, Hidroelectrica trebuie să devină mai atractivă, să pună carne pe ea, să se mai îngraşe", a spus ministrul.



Când a fost întrebat dacă se referă la extinderea activităţii companiei în alte sectoare, el a răspuns: "Nu se pune problema să intre în alte sectoare de activitate, ci să se consolideze, ca să pot să mă duc cu ea la bursă".

Compania a intrat însă sub tirul organizațiilor de mediu și a publicului după ce a demarat proiecte de realizare a unor hidrocentrale în zone protejate Natura 2000.