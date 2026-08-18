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Ilie Bolojan anunță fonduri masive pentru baterii autonome: de ce mizează România pe stocarea energiei și cine profită

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Baterii de stocare energie
Foto: Facebook/Ilie Bolojan
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Ilie Bolojan, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial Ghidul solicitantului pentru investiţiile în instalaţii autonome de stocare în baterii a energiei electrice: Investiţiile în stocare înseamnă un sistem energetic mai sigur

Premierul interimar Ilie Bolojan transmite, marţi, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial Ghidul solicitantului pentru investiţiile în instalaţii autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, că investiţiile în stocare înseamnă un sistem energetic mai sigur, o valorificare mai bună a energiei din surse regenerabile şi costuri mai mici cu echilibrarea reţelei.

Premierul interimar anunţă într-o postare pe Facebook că a fost publicat în Monitorul Oficial Ghidul solicitantului pentru investiţiile în instalaţii autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, finanţate prin Fondul pentru Modernizare.

„Sunt alocate 150 de milioane de euro pentru instalaţii noi de stocare, racordate direct la Sistemul Energetic Naţional, având ca ţintă realizarea unei capacităţi noi de stocare de cel puţin 2.174 MWh. Pot depune proiecte societăţi comerciale de orice dimensiune, inclusiv cele nou-înfiinţate, care desfăşoară activităţi încadrate în CAEN 35 CAEN 35, respectiv producţia, transportul, distribuţia, comercializarea şi depozitarea energiei electrice.

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Selecţia proiectelor se va face prin licitaţie, urmând să fie desemnate câştigătoare proiectele care solicită cel mai mic cuantum al ajutorului pentru fiecare MWh instalat”. precizează Bolojan. 

El menţionează că sprijinul este plafonat la 69.000 de euro pe MWh, iar valoarea ajutorului poate ajunge la 15 milioane de euro pentru o societate, indiferent de numărul de proiecte depuse.

Premierul interimar prezintă calendarul programului:

  • 1 septembrie – 30 octombrie 2026: depunerea proiectelor online, prin MySMIS;
  • noiembrie 2026: publicarea listei provizorii, în ordinea preţului solicitat pe MWh;
  • noiembrie – decembrie 2026: verificarea administrativă şi a eligibilităţii, în ordinea clasamentului;
  • ianuarie – februarie 2027: soluţionarea contestaţiilor şi semnarea contractelor;
  • punerea în funcţiune: în cel mult 48 de luni de la semnarea contractului.

„Investiţiile în stocare înseamnă un sistem energetic mai sigur, o valorificare mai bună a energiei din surse regenerabile şi costuri mai mici cu echilibrarea reţelei”. subliniază premierul interimar. 

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Editor : Sebastian Eduard

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