Ilie Bolojan anunță modificarea indicatorilor de performanţă pentru toate companiile din Energie care nu îşi realizează investiţiile

Prim-ministrul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, miercuri, după ce a analizat situaţia investiţiilor finanţate din Fondul de Modernizare, care trebuie finalizate cel târziu în 2030, că a convenit cu responsabilii din Energie să lucreze la modificarea indicatorilor de performanţă pentru toate companiile care nu îşi realizează investiţiile, el afirmând că nu mai putem continua în acest fel şi nu este normal să deţii funcţii de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câştiguri mari, fără ca acestea să fie condiţionate de realizări şi performanţă.

„Creşterea preţurilor la energie în ultimii ani, dincolo de costul suplimentar pus pe bugetul familiilor, a afectat competitivitatea firmelor româneşti. Industriile cu valoare adăugată mai mică sau cele în care energia are o pondere mai mare în costurile totale au avut de suferit. Acest lucru se vede în scăderea producţiei industriale din ultimii cinci ani. Pentru a ne redresa economic, scăderea preţului energiei electrice este o condiţie de bază. Vom reduce preţul energiei doar odată cu realizarea investiţiilor în producţia de energie, în stocare şi în modernizarea reţelelor, precum şi prin eliminarea întârzierilor la investiţiile pentru care avem deja finanţarea asigurată”, spune premierul interimar Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Premierul arată că cea mai mare finanţare o avem prin Fondul de Modernizare.

Potrivit lui Bolojan, „România beneficiază de transferuri provenite din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră iar sumele pot fi folosite doar pentru investiţii în energie regenerabilă, eficienţă energetică şi modernizarea reţelelor”.

„Din acest fond avem investiţii aprobate, nerambursabile, de 12 miliarde de euro. Din această sumă, 7,7 miliarde de euro sunt alocate energiei, iar 2,7 miliarde de euro proiectelor de eficienţă în transporturi etc. Fondurile sunt transferate, banii sunt în conturi, dar investiţiile se realizează cu mare greutate”, menţionează premierul.

Ilie Bolojan mai declară că, în afara complexităţii proiectelor şi a întârzierilor legate de programe, evaluarea proiectelor şi plăţi, nefolosirea fondurilor este cauzată şi de nerealizarea investiţiilor alocate marilor companii de stat din domeniul energiei.

„Acestea au avut, în ultimii ani, un grad foarte scăzut de realizare a investiţiilor, afectând dezvoltarea noilor capacităţi de producţie şi a reţelelor energetice. Această situaţie există deoarece, în contractele de mandat ale celor care conduc aceste companii, nu sunt incluşi indicatori care să lege evaluarea lor de realizarea investiţiilor, de utilizarea fondurilor disponibile şi de respectarea termenelor asumate”, explică premierul interimar.

El anunţă că a analizat, marţi, situaţia investiţiilor finanţate din Fondul de Modernizare, care trebuie finalizate cel târziu în 2030 şi prezintă gradul de realizare a investiţiilor, de aproape 2 miliarde de euro, pentru trei companii:

1. Complexul Energetic Oltenia are 11 investiţii aprobate, în valoare de aproape 900 de milioane de euro, dintre care nouă au fost semnate în vara anului 2023 şi două în 2024: parcuri fotovoltaice şi centrale pe gaz. Lucrările decontate în toţi aceşti ani reprezintă sub 10%, existând un risc mare ca centralele pe gaz să nu fie finalizate. Nefinalizarea acestora ne creează probleme serioase în îndeplinirea jaloanelor privind decarbonizarea şi poate duce la pierderea fondurilor europene.

2. Transelectrica are 11 contracte, în valoare totală de peste 530 de milioane de euro, nouă dintre ele semnate încă din toamna anului 2022: linii electrice noi, interconexiuni şi retehnologizări de staţii. Până acum, după patru ani, s-au decontat lucrări de aproape 20 de milioane de euro, adică sub 4%. Întârzierea asigurării accesului la reţele electrice şi la interconexiuni generează pierderi pentru producători şi distorsiuni în piaţa de energie.

3. ELCEN Bucureşti are trei contracte pentru modernizarea CET-urilor din Bucureşti, semnate în toamna anului 2024, în valoare totală de peste 360 de milioane de euro. Cele trei proiecte sunt absolut necesare pentru asigurarea încălzirii locuinţelor din Capitală. Din păcate, nu s-a decontat nimic până acum, proiectele fiind încă în licitaţie. Având în vedere uzura centralelor vechi, există oricând riscul apariţiei unor avarii şi al întreruperii încălzirii.

„Nu mai putem continua în acest fel. Nu este normal să deţii funcţii de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câştiguri mari, fără ca acestea să fie condiţionate de realizări şi performanţă. Am convenit cu responsabilii din Energie să lucrăm la modificarea indicatorilor de performanţă pentru toate companiile care nu îşi realizează investiţiile. Nu mai putem accepta doar indicatori formali, de tipul unor obligaţii legale, cum ar fi elaborarea la timp a bugetului de venituri şi cheltuieli. Performanţa în companiile din energie este o condiţie necesară pentru reducerea preţurilor la energie în economia României”, transmite premierul interimar.

