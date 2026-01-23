Live TV

Ilie Bolojan, despre liberalizarea prețului la gaze: „Luăm o decizie în cel mult două săptămâni”

Data actualizării: Data publicării:
Energy efficiency concept with gas cooker and LEI, the Romanian money – the cost of natural gas is more expensive in Romania. Selective focus
Sursa foto: gettyimages/Aron M
Din articol
„Liberalizarea gazelor rămâne programată pentru aprilie 2026” Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că Executivul analizează mai multe scenarii privind plafonarea prețului la gaze și că, în urma acestor evaluări, în cel mult două săptămâni va anunța o decizie clară. Șeful Guvernului a precizat că schema actuală nu mai poate fi prelungită mult timp, deoarece România ar încălca o directivă europeană, fiind luată în calcul o formulă tranzitorie.

„Facem în aceste zile toate calculele pentru a vedea ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, care sunt posibilele efecte și care ar fi impactul în zona inflaționistă, pentru că întotdeauna o creștere a costului energiei, electrică sau gaz, are un impact pe tot lanțul”, a declarat Ilie Bolojan într-o intervenție la Radio România Actualități.

Premierul a spus că nu este certă eliminarea plafonării, dar nici prelungirea nu poate fi făcută pe termen lung, din cauza unei proceduri de infringement.

„Noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp. E vorba doar de nivel de luni în care am putea să aplicăm o anumită formulă tranzitorie. (...) Cel mult într-o săptămână-două vom lua o decizie, astfel încât să fie una predictibilă cu câteva luni înainte, pentru ca piața de gaz să se poată așeza și să nu ajungem foarte aproape de luna aprilie”, a explicat șeful Executivului.

„Liberalizarea gazelor rămâne programată pentru aprilie 2026”

Potrivit declarațiilor făcute miercuri de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, Guvernul nu intenționa să modifice calendarul privind liberalizarea prețului la gazele naturale, iar schema de plafonare urma să expire la 31 martie 2026, fără să existe o decizie de prelungire.

Aceasta a precizat că liberalizarea este programată să aibă loc din luna aprilie 2026 și că, până în prezent, nu au fost operate schimbări față de planul inițial.

„În principiu, după cum știți, liberalizarea prețului la gazele naturale trebuie să aibă loc, este programată să aibă loc în aprilie. Deocamdată nu a intervenit nicio modificare a acestui plan. Dacă până în aprilie vor apărea unele modificări, o să le comunicăm. Deocamdată, însă, calendarul nu știu să fi fost schimbat”, a declarat Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai arătat că detaliile concrete privind modul de aplicare a liberalizării urmează să fie stabilite în perioada următoare.

„Cum anume se va face, care vor fi prevederile concrete, rămâne de văzut. Mai este cale lungă până în aprilie”, a subliniat aceasta.

În prezent, până la data de 31 martie 2026, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale este plafonat la maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclusă, pentru clienții casnici.

Pentru clienții noncasnici cu un consum anual de cel mult 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și clienții din parcurile industriale sau sistemele de distribuție închise, prețul maxim este de 0,37 lei/kWh, cu TVA inclusă.

După expirarea acestei perioade, în lipsa unei noi intervenții legislative, piața gazelor ar urma să funcționeze în regim complet liberalizat.

Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

În contextul în care schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira la data de 1 aprilie 2026, Bogdan Ivan s-a arătat încrezător că România nu se va confrunta cu majorări abrupte de prețuri după această dată și a precizat că, în prezent, există oferte în piață sub prețul plafonat.

În cel mai pesimist scenariu, el a declarat, la Digi24, că „vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon”.

„În cel mai rău caz vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon, dar în mod normal astăzi avem oferte sub prețul plafonat și vreau să mențin această tendință într-o formă transparentă și clară cu toată piața”, a explicat ministrul Energiei.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
potra georgescu
5
Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față la Curtea de Apel București. Decizie...
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Digi Sport
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Ilie Bolojan promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se întâmplă dacă CCR amână decizia privind pensiile speciale
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre momentul în care George Simion taie tortul în forma Groenlandei: „Nici nouă nu ne-ar fi picat bine”
ilie bolojan guvern
Premierul Ilie Bolojan vine azi la Digi24, de la ora 20:00
guvern ilie bolojan administatia locala
Ilie Bolojan, analiză după întâlnirea cu administrația locală pe bugetul din 2026: Dezechilibre de ansamblu față de media UE
pislaru toiu ivan
Miniștrii români la Davos: participare activă în dezbateri globale despre energie, economie și securitate
Recomandările redacţiei
Aerial view of a hazy city skyline with tall buildings and a waterfront. Abu Dhabi, UAE
Discuții trilaterale pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite...
INSTANT_CAMPANIE_BALUTA_TEODOROVICI_13_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Băluță îl acuză pe Ciucu de „cinism” după ce a anunțat scumpirea...
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_81_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre...
martr
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au...
Ultimele știri
Noi detalii despre copilul de 5 ani arestat în Minnesota: ICE l-ar fi folosit ca momeală, pentru a o scoate pe mama lui din casă
DIGI, principala destinație a portărilor mobile din România în 2025
Explozia din Rahova: Parchetul a extins urmărirea penală. Cine a ajuns în vizorul procurorilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Dezastrul FCSB-ului a făcut deliciul românilor. Digi Sport, pe locul 2 în topul audiențelor cu meciul de la...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Kaufland vinde produse la 0,01 lei bucata. Noua strategie atrage din ce în ce mai mulţi români
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
Pro FM
Cum arăta Ruby în 2016. Artista a publicat imagini rare din urmă cu 10 ani: „Nu-mi pare rău”
Film Now
Leonardo DiCaprio refuză să dezvăluie cu cine vorbea în timpul momentului viral de la Globurile de Aur 2026...
Adevarul
Controverse într-o stațiune frecventată de români, după ce un hotel a introdus taxă de 5 euro pentru toalete
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Filmul „Sinners”, cele mai multe nominalizări la Oscar din istorie. Cu ce pelicule luptă pentru marele trofeu...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat