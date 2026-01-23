Ilie Bolojan, despre liberalizarea prețului la gaze: „Luăm o decizie în cel mult două săptămâni”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că Executivul analizează mai multe scenarii privind plafonarea prețului la gaze și că, în urma acestor evaluări, în cel mult două săptămâni va anunța o decizie clară. Șeful Guvernului a precizat că schema actuală nu mai poate fi prelungită mult timp, deoarece România ar încălca o directivă europeană, fiind luată în calcul o formulă tranzitorie.

„Facem în aceste zile toate calculele pentru a vedea ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, care sunt posibilele efecte și care ar fi impactul în zona inflaționistă, pentru că întotdeauna o creștere a costului energiei, electrică sau gaz, are un impact pe tot lanțul”, a declarat Ilie Bolojan într-o intervenție la Radio România Actualități.

Premierul a spus că nu este certă eliminarea plafonării, dar nici prelungirea nu poate fi făcută pe termen lung, din cauza unei proceduri de infringement.

„Noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp. E vorba doar de nivel de luni în care am putea să aplicăm o anumită formulă tranzitorie. (...) Cel mult într-o săptămână-două vom lua o decizie, astfel încât să fie una predictibilă cu câteva luni înainte, pentru ca piața de gaz să se poată așeza și să nu ajungem foarte aproape de luna aprilie”, a explicat șeful Executivului.

„Liberalizarea gazelor rămâne programată pentru aprilie 2026”

Potrivit declarațiilor făcute miercuri de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, Guvernul nu intenționa să modifice calendarul privind liberalizarea prețului la gazele naturale, iar schema de plafonare urma să expire la 31 martie 2026, fără să existe o decizie de prelungire.

Aceasta a precizat că liberalizarea este programată să aibă loc din luna aprilie 2026 și că, până în prezent, nu au fost operate schimbări față de planul inițial.

„În principiu, după cum știți, liberalizarea prețului la gazele naturale trebuie să aibă loc, este programată să aibă loc în aprilie. Deocamdată nu a intervenit nicio modificare a acestui plan. Dacă până în aprilie vor apărea unele modificări, o să le comunicăm. Deocamdată, însă, calendarul nu știu să fi fost schimbat”, a declarat Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai arătat că detaliile concrete privind modul de aplicare a liberalizării urmează să fie stabilite în perioada următoare.

„Cum anume se va face, care vor fi prevederile concrete, rămâne de văzut. Mai este cale lungă până în aprilie”, a subliniat aceasta.

În prezent, până la data de 31 martie 2026, prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale este plafonat la maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclusă, pentru clienții casnici.

Pentru clienții noncasnici cu un consum anual de cel mult 50.000 MWh, precum și pentru producătorii de energie termică și clienții din parcurile industriale sau sistemele de distribuție închise, prețul maxim este de 0,37 lei/kWh, cu TVA inclusă.

După expirarea acestei perioade, în lipsa unei noi intervenții legislative, piața gazelor ar urma să funcționeze în regim complet liberalizat.

Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

În contextul în care schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira la data de 1 aprilie 2026, Bogdan Ivan s-a arătat încrezător că România nu se va confrunta cu majorări abrupte de prețuri după această dată și a precizat că, în prezent, există oferte în piață sub prețul plafonat.

În cel mai pesimist scenariu, el a declarat, la Digi24, că „vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon”.



„În cel mai rău caz vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon, dar în mod normal astăzi avem oferte sub prețul plafonat și vreau să mențin această tendință într-o formă transparentă și clară cu toată piața”, a explicat ministrul Energiei.

