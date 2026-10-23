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Ilie Bolojan, despre un posibil pact pe energie: „Toată lumea are datele, doar că și le-au împărțit pe parohii”

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ilie bolojan la guvern
Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Din articol
Fondurile europene pentru energie și soluția propusă pentru reducerea prețurilor

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri că partidele politice ar putea încheia un pact pe termen lung în domeniul energiei, dar a criticat faptul că marile companii de stat din sector sunt administrate de instituții diferite, situație pe care a descris-o drept o „gândire de tip parohial”.

„Cred că ar exista premise pentru un pact pe mai mulți ani între partide în zona energetică. (...) Cred că se poate face asta. Adică, acum toată lumea are datele, doar că și aici și le-au împărțit pe parohii. N-au lăsat totul la Energie. Știți, e Hidroelectrica la Energie, Nuclearelectrica, dar Transelectrica trebuie să fie mutată la Secretariatul General... Sunt niște gândiri, sigur, se vor invoca niște anumite aspecte de tip european, dar e doar o gândire de tip parohial, dacă pot să spun așa, da?”, a afirmat fostul premier, la Summitul Rethink România 2026 – „O viziune pentru România”, organizat la Sinaia.

În prezent, Hidroelectrica și Nuclearelectrica se află în portofoliul Ministerului Energiei, în timp ce Transelectrica, operatorul rețelei naționale de transport al energiei electrice, este în coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Această împărțire a responsabilităților între instituții este criticată de liderul liberal, care consideră că sectorul energetic are nevoie de o abordare comună și de decizii pe termen lung.

Fondurile europene pentru energie și soluția propusă pentru reducerea prețurilor

O altă problemă semnalată de liderul PNL privește folosirea banilor europeni pentru modernizarea sistemului energetic. România a avut la dispoziție peste 10 miliarde de euro prin Fondul de Modernizare, însă unele investiții nu au avansat suficient, iar alte proiecte nu aduc, în opinia sa, beneficii importante sectorului.

„Vă rog să vă gândiți că am avut în Fondul de Modernizare peste 10 miliarde de euro. Totuși e o sumă zdravănă pe care sau îi ținem în conturi bancare pentru că, nu știu, Transelectrica nu-i în stare să-i consume (...) sau îi alocăm pe tot felul de proiecte care nu generează valoare adăugată, nu schimbă fondul energiei”, a declarat Bolojan.

În ceea ce privește costurile energiei, o posibilă soluție ar fi înființarea unui holding care să reunească mai multe companii sau activități din domeniu. O astfel de structură ar putea vinde energie la prețuri mai mici și ar crea presiune pentru reducerea prețurilor pe piață, într-un moment în care facturile ridicate afectează firmele românești cu un consum mare de electricitate.

„De asemenea, administrarea companiilor de stat este foarte importantă și eu consider că un holding care să aducă două, trei sectoare în așa fel încât la final prețul cu care holdingul vinde în piață (...) să fie redus, va pune o presiune pe piața zilnică, în așa fel încât să coborâm prețul, pentru că astăzi prețul permite niște profituri zdravene unor companii, și știm asta, dar pentru companiile noastre, care sunt la limita de rentabilitate, și avem multe sectoare în situația asta, pentru cele în care componenta de energie are o pondere importantă, prețul energiei ține pur și simplu de viabilitatea lor sau nu”, a explicat acesta.

Prețurile actuale permit unor producători de energie să obțină profituri mari, în timp ce firmele pentru care electricitatea reprezintă o parte importantă a costurilor de producție riscă să nu mai fie rentabile. În aceste condiții, reducerea prețului energiei ar putea contribui la menținerea activității și a competitivității industriei românești.

Editor : A.D.

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