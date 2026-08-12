Criza energetică poate pune pe butuci economia țării. România se confruntă în prezent cu trei scenarii: importuri, limitări și, în cele din urmă, deconectări. Cel mai negru scenariu este însă puțin probabil.

În primul scenariu, în care ne aflăm acum, România poate importa până la 4.000 de megawați oră, inclusiv cu susținerea Comisiei Europene. Acest lucru înseamnă prețuri ceva mai mari, pentru că la orele prânzului, în momentul în care România reușește să își acopere prin producția proprie consumul, prețul unui megawatt oră este de circa 70, 65, 80 de euro. La orele serii, în schimb, în momentul în care consumul este mai crescut, iar producția mult mai scăzută, prețurile pentru un megawatt oră încep să crească și ajung la 234-245 euro, chiar și de patru ori mai mult decât la orele prânzului.

Al doilea scenariu este acela în care marii consumatori ajung să fie limitați. Acest lucru s-ar întâmpla dacă acea cantitate necesară pentru consum este mai mare de 4.000 de megawați. Prin dispeceratul de la Transelectrica, marii consumatori și furnizorii vor fi informați cu cel puțin 24 de ore înainte de cantitatea de energie electrică ce poate fi livrată în rețea.

Dacă nici în acest context România nu își va putea susține în siguranță sistemul energetic, atunci mergem pe cel de-al treilea scenariu, în care marii consumatori ajung chiar să fie deconectați. Însă acest lucru doar pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță.

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Editor : Ș.R.