Problema costului combustibilului persistă, chiar dacă Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în contextul tensiunilor ridicate din regiune. Consilierul prezidențial Radu Burnete avertizează că o blocadă prelungită ar putea genera creșteri ale prețurilor la pompă și inflație în România, iar raționalizarea combustibilului rămâne un scenariu posibil.

„Deocamdată nu există o îngrijorare imediată în acest sens, dar acest scenariu (n.r. raționalizarea carburantului) există nu doar pentru România, ci pentru toată Europa, dacă criza se prelungește foarte mult. Dacă această criză durează mai mult de 2-5 luni, lumea, în ansamblu, se poate confrunta cu un deficit de aproximativ 20% din combustibil, care nu poate fi suplinit ușor”, a declarat Radu Burnete la Interviurile Digi24.ro.

Creșterea prețurilor la carburanți rămâne o provocare în România, deși țara este acum pe un trend descendent, datorită măsurilor adoptate recent, subliniază consilierul prezidențial. Deși producem o parte din țiței intern, prețurile sunt influențate decisiv de cotațiile internaționale. Dacă situația globală se stabilizează, impactul scumpirilor ar putea fi limitat.

„În general, piețele tind să supra-reacționeze până când lucrurile se stabilizează. Și acum a existat o reacție de panică justificată, care a dus la creșterea prețurilor. Între timp, situația s-a mai calmat, deși prețurile rămân mai mari decât în urmă cu două luni. Toată lumea anticipează o rezolvare a conflictului. Dacă aceasta nu vine, rămâne problema de fond: cineva va trebui să reducă consumul. Riscul de raționalizare nu dispare”, a explicat Radu Burnete.

Burnete a abordat și ideea reducerii accizelor la carburanți, o soluție vehiculată frecvent în perioadele de scumpiri.

„Este adevărat că statul taxează puternic combustibilii. Nu este o practică specifică României și nici una recentă. Toate statele folosesc accize pentru produse precum combustibilul, alcoolul sau tutunul, iar acestea reprezintă venituri importante la buget. Problema este că discuția despre reducerea accizelor sau a TVA vine în paralel cu un deficit bugetar istoric, pe care încercăm să îl reducem. Statul nu are foarte mult spațiu fiscal”, a mai spus Radu Burnete.

România, cu producție internă de țiței și acces la mare, are un avantaj relativ, dar nicio țară europeană nu este imună la o criză energetică prelungită, insistă Burnete.