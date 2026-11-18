Alimentarea cu apă caldă și căldură în mai multe zone din București se va îmbunătăți treptat în următoarele 24 de ore, după repornirea CET București Vest, a anunțat miercuri Termoenergetica. Compania a precizat că temperatura agentului termic pentru încălzire la Spitalul Fundeni a crescut de la 36 la 41 de grade Celsius și va continua să urce. ELCEN a transmis, la rândul său, că toate cele patru centrale funcționează normal și livrează continuu agent termic la parametri optimi.

CET București Vest a fost repornită pe 15 noiembrie, iar echipele Companiei Municipale Termoenergetica București au reconfigurat repartizarea punctelor termice între centralele de producție. Astfel, a fost redusă sarcina CET București Sud și CET Grozăvești.

Potrivit Termoenergetica, parametrii agentului termic furnizat de CET București Sud au început să se îmbunătățească de marți seară. Centrala alimentează zone din sectoarele 2 și 3, printre care Titan, Vitan, Mihai Bravu, Pantelimon, Colentina, Fundeni, Iancului și Basarabia, precum și străzile adiacente.

Zonele în care alimentarea ar urma să se îmbunătățească

Restrângerea ariei deservite de CET Grozăvești în Sectorul 6 ar urma să permită îmbunătățirea parametrilor agentului termic și pentru consumatorii din alte zone ale Capitalei.

În Sectorul 1 sunt vizate zonele Iancu de Hunedoara, Aviației, Dorobanți, Gara de Nord și Nicolae Titulescu. În Sectorul 2, îmbunătățirile ar urma să se resimtă parțial în Ștefan cel Mare, Lacul Tei, Mașina de Pâine și Oteșani, iar în Sectorul 5, în zonele Calea 13 Septembrie, Calea Rahovei, Mărgeanului și Petre Ispirescu.

„Îmbunătățirile se vor resimți treptat la consumatorii din zonele menționate, inclusiv la cei aflați la capetele rețelei, în următoarele 24 de ore”, a transmis Termoenergetica.

Potrivit companiei, dificultățile întâmpinate de Spitalul Fundeni au fost provocate de temperatura insuficientă a agentului termic furnizat prin CET București Sud.

Termoenergetica susține că a solicitat o temperatură cuprinsă între 80 și 83 de grade Celsius, în funcție de temperatura exterioară și de viteza vântului, însă temperatura medie de livrare ar fi fost cuprinsă între 60 și 63 de grade Celsius.

„Începând de aseară, temperatura agentului termic pentru încălzire la Spitalul Fundeni a început să crească, de la 36°C, înregistrate ieri, la 41°C în această dimineață. Se estimează că parametrii se vor îmbunătăți în continuare pe parcursul zilei”, a precizat compania.

Echipele Termoenergetica monitorizează parametrii de funcționare și efectuează reglajele necesare pentru îmbunătățirea alimentării cu apă caldă și căldură.

„Toate centralele funcționează normal”

ELCEN a transmis, la rândul său, că toate cele patru centrale funcționează normal, fără sincope, și furnizează continuu agent termic la parametri optimi în sistemul de termoficare al Capitalei.

Potrivit valorilor comunicate de companie, CET București Vest livrează agent termic la 87 de grade Celsius, CET Progresu la 86 de grade, CET Grozăvești la 83 de grade, iar CET București Sud la 80 de grade.

ELCEN a precizat că responsabilitatea sa se oprește la limita de proprietate a centralelor. Transportul agentului termic prin rețeaua primară, transformarea acestuia în punctele termice și distribuția până la consumatorii finali sunt gestionate de Termoenergetica.

„ELCEN este producătorul energiei termice și electrice, responsabilitatea companiei oprindu-se la limita de proprietate a centralelor. Mai departe, preluarea agentului termic, transportul acestuia prin rețeaua primară de conducte, transformarea în punctele termice și distribuția până la consumatorii finali sunt gestionate exclusiv de operatorul rețelei”, a transmis compania.

Spitalul Fundeni și mai mulți consumatori casnici au reclamat în ultima perioadă lipsa căldurii sau furnizarea agentului termic la parametri insuficienți.

Editor : A.D.