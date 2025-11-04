KazMunayGas, proprietar al Rompetrol, continuă să lucreze cu Lukoil, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA

Compania KazMunayGas (KMG) din Kazahstan şi Lukoil din Rusia, recent sancţionată de SUA, continuă să lucreze la proiecte comune în conformitate cu obligaţiile contractuale, a relatat marţi agenţia rusă Interfax citând un oficial al companiei din Kazahstan.

Cele două companii - ambele cu operaţiuni şi în România - efectuează o evaluare cuprinzătoare a impactului sancţiunilor asupra proiectelor, a declarat Kazmunaygas pentru Interfax, preluată de News.ro.

„Evaluarea se efectuează din punct de vedere juridic, financiar şi tehnic”, a declarat un reprezentant al Kazmunaygas pentru Interfax.

KMG a precizat că lucrările la proiecte continuă în conformitate cu legislaţia ţării şi cu obligaţiile contractuale. „Toate acordurile prevăd o clauză privind sancţiunile, care stabileşte procedura de urmat în cazul introducerii de măsuri restrictive. Condiţiile acestor prevederi sunt confidenţiale”, a subliniat compania naţională din Kazahstan.

În octombrie, Statele Unite au impus sancţiuni împotriva Lukoil şi Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, şi au acuzat Moscova de lipsă de angajament în ceea ce priveşte încheierea războiului din Ucraina.

KMG controlează grupul Rompetrol (KMG International), care operează două rafinării în România, Petromidia și Vega, o unitate petrochimică și o rețea de distribuție a carburanților în România, Bulgaria, Republica Moldova și Georgia.

Citește și Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există nişte datorii ale acestor companii, să nu rămânem iar cu o pagubă

Editor : A.C.