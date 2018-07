Legea offshore | Impozit și redevențe din ce? Companiile implicate vor să renunțe la investiții

Proiectul legii offshore merge la promulgare. Actul normativ stabileşte condiţiile în care sunt exploatate zăcămintele naturale şi este esenţial pentru începerea extragerii gazelor din Marea Neagră. Însă, varianta finală, cea votată în Camera Deputaţilor, diferă mult de cea a Senatului. Investitorii nu doar că nu vor mai fi scutiţi de taxe, dar le vor fi percepute şi unele suplimentare.

Planurile companiilor care extrag petrol şi gaze din Marea Neagră au fost date peste cap de schzimbările anunţate în parlament. Au aflat în primul rând că li se cere impozit pe veniturile suplimentare. În plus, jumătate din producţia obţinută trebuie să rămână în ţară. În vechiul proiect, nimic din toate acestea nu erau specificate.

Liviu Dragnea, președintele PSD: Cu această formă, statul încasează venituri de peste 20 de miliarde de dolari. Această lege poate să genereze venituri de 40 de miliarde de dolari.

Banii nu vor intra la buget, ci într-un fond special.

Liviu Dragnea: Sumele încasate din impozitul pe venit suplimentar și din redevență vor alimenta fondul special din OUG pentru parteneriat public privat, pentru finanțarea infrastructurii, în special a autostrăzilor. Fiecare metru cub de gaz se va duce într-o autostradă sau un alt proiect. 25% din firme și angajați vor fi din România și UE.

Câştigul calculat de stat este contorizat spre pierdere în contul investitorilor care au fost categorici la cerinţele statului român.

Mark Beacom, CEO Black Sea Oil and Gas: Astăzi am văzut cuvinte pe care nu le-am mai văzut până în acest moment. Am primit asigurări constante și ferme în această privință din partea guvernelor care s-au succedat. Și vedem că aceste asigurări au fost încălcate în acest moment. Cu o serie de prevederi noi există posibilitatea de a se crea noi blocaje pentru aceste proiecte.

Richard Tasker, director general Exxon: Ceea ce ați dezbătut astăzi va face mult mai dificil pentru fiecare investitor să ia decizia de investiție.

Cristina Verchere, CEO OMV Petrom: După ceea ce am văzut că s-a întâmplat astăzi aici ne îndepărtăm în a adopta o decizie finală favorabilă de investiție.

Printre companiile care operează în Marea Neagră se află OMV Petrom, ExxonMobil, Lukoil, Romgaz şi Black Sea Oil and Gas. Şapte platforme, interconectate, extrag gazele şi petrolul din perimetrele marine. Iar 7% din producţia de petrol a României, şi 13% din cea de gaze naturale provin de pe platformele din Marea Neagră.

