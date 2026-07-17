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Locuitorii unui bloc rămas fără curent după avariile de la CET Vest vor primi ajutoare de până la 2.500 de lei pe lună

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bancnote de 100 de lei
Foto: GettyImages
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Din articol
Blocul a rămas fără curent în urma avariilor de la CET București Vest

Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat, vineri, acordarea unor ajutoare sociale pentru locatarii imobilului din bulevardul Timișoara nr. 106, care a rămas fără alimentare cu energie electrică în urma avariilor produse la CET București Vest. Sprijinul financiar poate ajunge la 2.500 de lei pe lună pentru fiecare familie sau persoană singură și va acoperi costurile cu funcționarea generatorului utilizat provizoriu.

Beneficiarii vor putea primi și un ajutor unic de până la 5.300 de lei pentru fiecare apartament, destinat acoperirii cotei-părți din costurile realizării branșamentului la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice.

Potrivit hotărârii adoptate de Consiliul Local Sector 6, persoanele care au domiciliul sau reședința în imobilul din bulevardul Timișoara nr. 106 vor putea beneficia de un ajutor social comunitar temporar de maximum 2.500 de lei pe lună. Banii sunt destinați compensării cheltuielilor cu combustibilul necesar funcționării generatorului de energie electrică folosit ca soluție provizorie, până la realizarea branșamentului la rețeaua publică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026.

Plata va fi făcută direct în contul Asociației de Proprietari Timișoara 106, indicat de beneficiari în cererea depusă.

Totodată, locatarii vor putea solicita un ajutor social cu caracter excepțional, acordat o singură dată, în valoare de până la 5.300 de lei pentru fiecare apartament. Suma reprezintă cota-parte aferentă costului realizării branșamentului la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice și va fi virată, de asemenea, direct în contul asociației de proprietari, care are obligația de a plăti operatorul ce execută lucrările.

Cele două forme de sprijin pot fi acordate cumulativ, iar fondurile vor fi asigurate din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Blocul a rămas fără curent în urma avariilor de la CET București Vest

Întreruperea alimentării cu energie electrică a imobilului a fost provocată de avariile produse în aprilie și mai la CET București Vest.

Potrivit unui comunicat transmis anterior de Elcen, pe 20 aprilie 2026, centrala a fost afectată de o avarie majoră la instalațiile electrice, care a avariat grav două transformatoare. Alimentarea a fost menținută temporar printr-o soluție provizorie, însă aceasta a cedat la 23 mai, când un nou incendiu a afectat transformatorul utilizat.

În aceste condiții, CET București Vest nu a mai putut furniza energie electrică consumatorilor racordați la instalațiile centralei.

Elcen a precizat că a pus la dispoziția Asociației de Proprietari Timișoara 106 un generator de energie și a sistat facturarea energiei electrice pentru imobilul afectat.

Editor : A.D.

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