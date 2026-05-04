Digi24 prezintă imagini de pe șantierul proiectului Neptun Deep, unde urmează ca, de anul viitor, să ajungă gazele extrase din Marea Neagră. Acum se lucrează intens la conectarea zăcământului de gaze din larg la sistemul național de transport printr-un microtunel. Zăcământul din Neptun Deep este estimat la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze, de 10 ori mai mare decât consumul anual al României. Pe lângă faptul ca ar putea completa necesarul de gaze consumate de români, proiectul ar putea duce și facturi mai mici pentru consumatori.

În contextul economic internațional actual, independența energetică este vitală pentru România. Unul dintre proiectele care ar urma să pună țara noastră pe harta marilor producători de gaze naturale este Neptun Deep, cel mai mare zăcământ offshore din Uniunea Europeană. La anul ar urma să fie finalizat.

Cristian Hubati, membru Directorat companie petrolieră: Intră în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente pe care le-am fabricat în diverse părți ale lumii încep să se adune în Marea Neagră și ele vor participa la construcția proiectului. O conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră, picioarele platforme care sunt în Italia, în Sardinia.

În urmă cu un an, au început forajele în larg, iar din 2027 gazele naturale ar urma să ajungă din Marea Neagră printr-o conductă aproape de mal.

Răzvan Popescu, directorul general companie producătoare de gaze: Ea are 160 km lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.

Ulterior, conductă va ajunge până aproape de mal.

Gazele naturale vor fi prelucrate, iar apoi vor fi pompate în rețeaua națională. Acesta este punctul din care gazele care vor fi extrase din Marea Neagră vor fi ulterior conectate la sistemul național.

Christina Verchere, director executiv companie petrolieră: Considerăm că este un proiect care înseamnă mai mult decât furnizarea de gaze naturale. Este un proiect pentru România. Pune în mod clar România pe hartă. Demonstrează și ce putem face în Marea Neagră, să transportăm rezervele de energie în întreaga regiune.

Producția totală din Marea Neagră este estimată la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi, echivalentul a 10 ani de consum. O producție care ar urma să influențeze pozitiv și prețul gazelor naturale.

Aristotel Jude, director general adjunct companie producătoare de gaze: Cred că după ce măsura adoptată de guvern, respectiv preț administrativ de 110 lei pentru consumatorul casnic, va expira în aprilie 2027, împreună cu curgerea gazelor din Neptun Deep, va sigura o ofertă de gaze naturale ușor superioară cererii, ceea ce nu va duce la altceva decât la formarea unui preț real și corect în România, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorul industrial. Nu va mai fi nevoie de importuri de gaze naturale decât poate pe durate scurte de timp, pentru a asigura echilibrul cerere-ofertă.

Prin proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră vor putea fi extrase, anual, 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cantitatea necesară în România. Investiția în proiect este estimată la patru miliarde de euro.

