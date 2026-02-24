Lukoil a dat statul român în judecată după ce a renunțat la proiectul de gaze Trident din Marea Neagră. Ce motive invocă compania

Compania Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului rus Lukoil, a dat în judecată statul român după ce a anunțat că se retrage din proiectul offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră. Compania cere instanței să constate existența unui caz de forță majoră, invocând în principal efectele sancțiunilor impuse Rusiei.



Acțiunea a fost introdusă la Tribunalul București și are ca obiect „acțiune în constatare existență caz de forță majoră”, iar pârâți în dosar sunt Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz și Agenția Națională pentru Resurse Minerale - Direcția Generală de Concesiuni Petrol și Gaze.

Pe 11 februarie, Ministerul Energiei a recomandat instituirea măsurii de supraveghere extinsă asupra entităților deținute în România de grupul Lukoil. Ulterior, compania a anunțat că se retrage din proiectul offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră.

Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA sunt asociate în cadrul perimetrului offshore Trident, unde Lukoil Overseas Atash BV Branch deține calitatea de operator și acționar majoritar, iar statul român participă prin Romgaz.

Expert: retragerea Lukoil are implicații geopolitice și economice

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a transmis că retragerea Lukoil depășește dimensiunea unui simplu proiect offshore și reflectă vulnerabilitățile sistemului energetic.

„Retragerea Lukoil din proiectul Trident nu este doar o mișcare corporativă într-un perimetru offshore. Este o radiografie a vulnerabilităților noastre energetice și a întârzierilor strategice acumulate în ultimul deceniu. Când un investitor invocă forța majoră într-un proiect strategic din Marea Neagră, problema nu mai este doar contractuală. Devine geopolitică, economică şi, mai ales, europeană”, a declarat marți Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, proiectul Trident ar fi putut reprezenta o piesă importantă în securitatea energetică regională, chiar dacă era mai puțin avansat decât proiectul Neptun Deep: „Ironia? Un proiect menit să reducă dependența de gaze a Europei față de Rusia a ajuns să fie blocat tocmai din cauza sancțiunilor impuse Rusiei”.

Acesta consideră că invocarea forței majore de către Lukoil reprezintă, în esență, recunoașterea faptului că sancțiunile occidentale fac imposibilă continuarea normală a operațiunilor.

Statul român trebuie să decidă rapid

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, retragerea Lukoil evidențiază și problemele de strategie energetică ale României.

„Statul român trebuie să decidă rapid: dacă forța majoră este acceptată sau contestată; dacă perimetrul este scos la retender și dacă susține activ o soluție de înlocuire a operatorului. Mai important, trebuie să transmită un semnal clar: proiectele strategice nu pot rămâne ani de zile în ambiguitate”, a afirmat acesta.

Specialistul consideră că retragerea Lukoil poate reprezenta și o oportunitate pentru România.

„O repoziționare a proiectului sub un operator fără risc de sancțiuni ar putea face Trident mai bancabil decât anterior. În actualul context european, gazul din Marea Neagră nu mai este doar o marfă, ci o oportunitate strategică pentru România de a-și consolida poziția ca pol de securitate energetică regională. Întrebarea reală nu este dacă Lukoil pleacă, ci dacă România știe să transforme această retragere într-un nou început”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

Digi24.ro a solicitat un punct de vedere Ministerului Energiei, însă până la ora publicării articolului nu a fost primit un răspuns.

