Ministerul Energiei analizează extinderea numărului de persoane care primesc sprijin pentru plata facturilor la electricitate și modificarea pragurilor de venit, a declarat luni ministrul Dumitru Chisăliță. Valoarea discutată până acum pentru ajutor este de 50 de lei, însă forma viitoarei scheme nu a fost încă stabilită.

Ministrul Energiei a explicat că sunt analizate mai multe variante privind categoriile de beneficiari și valoarea sprijinului. Obiectivul este ca ajutorul să ajungă la mai mulți consumatori și să fie stabilit în funcție de nevoile reale ale acestora.

„Există în momentul de față, cu siguranță, o astfel de dorință. Sunt plafoane de venituri care se analizează. Sunt diverse propuneri care au fost făcute de către cei care sunt implicați în acest proiect. Cât se poate de repede, în momentul în care analiza se va termina, elementele care vor rezulta în urma concluziilor se vor da publicității. Dar da, scopul este să crească atât numărul celor care să beneficieze de astfel de bonificații, cât și bonificația să fie în conformitate cu necesitatea ajutorului pentru a suporta factura la energie electrică”, a declarat acesta.

Pragurile de venit ar putea fi modificate

Ajutoarele pentru plata energiei sunt acordate în prezent în funcție de veniturile beneficiarilor. Chisăliță consideră însă că pragurile existente trebuie reevaluate, având în vedere evoluția prețurilor și situația financiară a consumatorilor.

„Ajutoarele se dau în funcție de venit în momentul de față. Sunt pragurile care sunt stabilite, praguri care, din perspectiva Ministerului Energiei, ar trebui să fie reconsiderate. Dar, la momentul de față, nu am astfel de elemente concrete pe care să vi le dau”, a explicat ministrul.

Acesta nu a anunțat un nou plafon de venit și nici o dată exactă de la care ar putea fi aplicată o schemă modificată. Detaliile vor fi făcute publice după încheierea discuțiilor dintre instituțiile implicate.

În ceea ce privește valoarea sprijinului, ministrul a precizat că singura sumă analizată până acum este cea de 50 de lei. El nu a confirmat existența unui scenariu în care ajutorul ar urma să fie majorat la 100 de lei.

„Nu vă pot da în momentul de față decât valoarea de 50 de lei, care s-a discutat până în momentul de față”, a afirmat Chisăliță.

Potrivit ministrului, suma poate reprezenta în continuare un ajutor important pentru gospodăriile care au un consum redus de electricitate.

„Pentru anumite categorii de consumatori, cei care sunt în momentul de față la un nivel al consumului mediu sub 55 de kWh, această valoare reprezintă, în continuare, o valoare care poate să fie un ajutor important pentru plata facturii”, a explicat acesta.

Întrebat dacă valoarea ar putea ajunge la 100 de lei, ministrul Energiei a răspuns că nu are astfel de informații.

Chisăliță: Prețul are trei componente principale

Dumitru Chisăliță a fost întrebat și dacă reducerea TVA ar putea contribui la scăderea facturilor. Ministrul nu a avansat o propunere concretă, arătând că fiscalitatea nu intră direct în atribuțiile Ministerului Energiei.

„După cum am spus în repetate rânduri, în momentul de față ne concentrăm pe ceea ce poate să facă Ministerul Energiei. Fiscalitatea nu este o problemă care ține direct de Ministerul Energiei. La momentul în care noi identificăm acele soluții pe care Ministerul Energiei, din perspectiva și în conformitate cu atribuțiile sale, le poate face, sunt alte ministere care pot să vină cu soluții complementare. Dar nu cred că este corect ca, de la nivelul Ministerului Energiei, să cerem altor ministere, înainte ca noi să încercăm să facem ce putem să facem”, a declarat Chisăliță.

Ministrul a împărțit prețul final al energiei în trei componente principale: costul propriu-zis al energiei, taxele și tarifele reglementate, respectiv fiscalitatea. În opinia sa, o reducere semnificativă a facturilor ar presupune măsuri în toate cele trei zone.

„Dacă vorbim de preț, prețul are, grosso modo, o treime marfă, o treime taxe și tarife reglementate, o treime fiscalitate. Dacă dorim într-adevăr să existe o scădere, trebuie ca toate cele trei zone să fie abordate de către responsabilii care au atribuții pe fiecare dintre aceste sectoare”, a explicat ministrul Energiei.

În privința plafonării prețurilor la gazele naturale, Chisăliță a declarat că Ministerul Energiei analizează mai multe scenarii. El nu a oferit însă detalii despre forma viitorului mecanism sau despre nivelul până la care prețurile ar putea fi plafonate.

Ministrul a precizat că discuțiile nu sunt finalizate, iar măsurile concrete vor fi anunțate după încheierea analizelor.

Editor : A.D.