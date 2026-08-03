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Măsura de rezervă anunțată de premierul Bolojan în contextul crizei energetice: marii consumatori, notificați cu 24 de ore în avans

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Foto: Profimedia Images
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Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că în zilele care urmează Guvernul va adopta o hotărâre care va permite notificarea companiilor mari consumatoare de energie, cu 24 de ore înainte, cu privire la stabilirea unui consum maxim, în funcţie de obiectul de activitate şi de tehnologia folosită, pe fondul crizei energiei.

„În zilele următoare vom adopta complementar o Hotărâre de Guvern care este avută în vedere în condiţiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii, prin reducerea voluntară, o hotărâre care este prevăzută în legislaţie şi anume prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică, prin dispecerul energetic naţional de la Transelectrica, de limitare a consumului.

Asta înseamnă că, cu 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit funcţie de tehnologia pe care o folosesc şi de posibilităţile pe care le are sistemul energetic naţional de a asigura consumurile totale la orele respective”, a afirmat Ilie Bolojan, care este şi ministrul interimar al Energiei, luni după-amiază, după o întâlnire online cu reprezentanţii a zeci de companii mari consumatoare de electricitate, dar şi cu reprezentanţi ai patronatelor şi asociaţiilor.

El a adăugat că măsura este una „de rezervă” care va permite autorităţilor să ia „măsuri coordonate, dacă va fi nevoie, în zilele următoare”.

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Editor : B.E.

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