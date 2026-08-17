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Exclusiv Măsură de urgență în sistemul energetic: Grupul 4 de la Rovinari va intra în funcțiune. Bușoi: „Suntem acoperiți de stocuri de cărbune”

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Termocentrala pe cărbune Rovinari.
Termocentrala pe cărbune Rovinari. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Bușoi: Este puțin probabil să fie repornită unitatea 2 de la Cernavodă Ce spune despre personalul de la Rovinari

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat luni, în direct la Digi24, că Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinari va intra în funcțiune pentru a reduce importurile de energie, în contextul temperaturilor ridicate și al consumului crescut. El a precizat că „sunt aproape 300 de megawați care vor intra în Sistemul Energetic Național” și că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână.

Despre situația energetică din ultimele zile, Cristian Bușoi a spus că în weekend aceasta „a fost stabilă”, cu vârfuri de consum sub 6.000 de megawați și importuri care nu au fost foarte ridicate. El a explicat că producția eoliană a fost bună, în timp ce energia fotovoltaică nu poate acoperi suficient consumul din orele de vârf.

„Producția fotovoltaică a fost foarte bună, dar, după cum bine știți, din păcate, pe partea de fotovoltaice nu ne putem baza pentru orele de vârf decât într-o mică măsură, pentru că capacitățile noastre de stocare sunt scăzute”, a declarat secretarul de stat.

Bușoi a explicat că reluarea activității grupului 4 de la Rovinari este necesară în condițiile în care consumul este estimat să crească în această săptămână, atât în zona casnică, pe fondul temperaturilor ridicate, cât și în industrie.

 „În zona industrială se reiau o parte din activitățile industriale. Un consum mai ridicat, aproape de 7.000 de megawați estimăm vârful din această seară. Pentru a reduce cantitatea de electricitate importată și, în acest fel, și impactul pe prețurile viitoare, s-a decis intrarea în funcțiune a grupului de rezervă 4 de la Rovinari”.

Sunt aproape 300 de megawați care vor intra în Sistemul Energetic Național și lucrul acesta va fi de ajutor, pe de o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și, așa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe prețuri”.

În privința stocurilor de cărbune, secretarul de stat a precizat că, potrivit informațiilor primite de la Complexul Energetic Oltenia, acestea sunt suficiente pentru perioada imediat următoare. „Din informațiile pe care le avem de la colegii de la Complexul Energetic Oltenia, cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie”, a afirmat el.

Bușoi: Este puțin probabil să fie repornită unitatea 2 de la Cernavodă

Cristian Bușoi a avertizat că seceta și debitul scăzut al Dunării mențin închisă unitatea 2 de la Cernavodă și a explicat că Ministerul Energiei trebuie să gestioneze atent rezervele disponibile.

„Din păcate, seceta continuă, debitul Dunării rămâne scăzut și vom rămâne cu unitățile 1 și 2 închise și pe perioada următoare. De aceea trebuie să facem o organizare judicioasă a rezervelor pe care le avem”, a spus secretarul de stat.

El a precizat că prognozele meteo pe termen lung oferă mai puțină certitudine, însă, în acest moment, perspectiva repornirii unității 2 nu este favorabilă: „Pe următoarele 10 zile pare că e puțin probabil, chiar exclus, să putem să redeschidem unitatea 2 de la Cernavodă”.

Ce spune despre personalul de la Rovinari

Întrebat despre personalul necesar pentru repornirea grupului de la Rovinari, Bușoi a spus că nu există probleme în ceea ce privește numărul de specialiști, deși pentru o parte dintre posturi a fost nevoie de apelarea la angajați cu experiență care s-au pensionat.

„Da, nu sunt probleme cu partea de personal, de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie de a se apela la oamenii cu experiență, dar care între timp au ieșit la pensie”, a afirmat secretarul de stat.

Bușoi a mai spus că marii consumatori de energie au transmis soluții pentru reducerea consumului în perioadele de vârf, inclusiv prin mutarea unor activități și programarea unor lucrări de mentenanță.

„Primim zilnic diverse adrese în care, într-adevăr, marii consumatori caută și găsesc parțial soluții de reorientare a activității din orele de vârf și chiar de programare a unor acțiuni de reparații, revizii. În aceste ultime două săptămâni ale lunii august facem această centralizare în paralel”.

Bușoi a precizat că datele indică deja o reducere a consumului față de estimările inițiale. „Vedem deja între 200 și 300 de megawați, mai puțin consum în orele de vârf, decât prognozele Transelectrica. O parte provin de la consumatorii casnici care au răspuns apelului prim-ministrului și al Guvernului. O altă parte provine de la marii consumatori industriali”, a afirmat el.

 

Editor : C.S.

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