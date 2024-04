Mii de prosumatori spun că sunt înșelați de stat. Deși dau energie în rețea, oamenii se plâng că nu-și primesc banii

Mii de prosumatori se plâng că sunt înșelați de stat. Românii care produc energie spun că n-au primit niciun ban, deși au injectat energie în rețeaua națională. Conform legii, aceștia trebuie să fie plătiți după primii doi ani.

În acest moment, sunt facturi restante atât pentru consum, cât și pentru energia livrată în rețea.

Potrivit Autorității de Reglementare în Energie (ANRE) s-au făcut câteva controale. În 2022 au fost amendați șase mari furnizori care întârziau aceste facturi. Sancțiunile aplicate au cumulat aproximativ jumătate de milion de lei.

La ANRE curg însă în continuare plângerile de la prosumatorii care spun că nu își primesc facturile.

Gheorghe Ionescu, care este prosumator de trei ani, a povestit pentru Digi24 experiența prin care trece.

„Ultima factură am primit-o pe luna aprilie 2023. De 11 luni nu am primit o factură de la furnizorul meu de energie, cu toate că eu am injectat în rețea în această perioadă și am în jur de 7000 de kw pentru care nu am primit nimic”, a spus acesta.

Domnul Ionescu a mărturist că este o grijă în plus pentru el, pentru că nu are cum să știe cum și când vor veni facturile.

„Sunt prosumator din martie 2021 și până în mai 2022 am primit eșalonat în fiecare lună, se făcea compensare cu energia produsă și energia consumată și am primit niște sume eșalonate. Din 2022 și până acum nu am primit nicio factură și niciun ban”, a mai spus Gheorghe Ionescu.

Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie din România (APCE) cere Autorității de Reglementare în Energie să aplice furnizorilor care întârzie facturile mai mult de 30 de zile penalizări în cuantum de 0,2%/zi din valoarea nefacturată, în favoarea prosumatorilor.

"Solicităm ANRE: măsuri coercitive aplicate tuturorfurnizorilor de energie electrică licenţiaţi în România privind întârzierea facturării cu mai mult de 30 zile calendaristice faţă de data convenită în contract. Depăşirea acestui termen să fie sancţionată cu penalizări în cuantum de 0,2%/zi din valoarea nefacturată, în favoarea prosumatorilor", arată APCE într-un comunicat.

Potrivit APCE, există şi furnizori în România care facturează la timp şi reprezintă un model de bune practice pentru toţi ceilalţi furnizori. Un exemplu menționat este modelul de facturare CEZ.

