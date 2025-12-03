Pavel Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat miercuri la Digi24 că ministerul a aflat duminică, după mai bine de două zile, că vor fi probleme cu furnizarea și debitul apei în Prahova. El dă vina pe Ministerul Mediului și pe „o lipsă de colaborare” care au dus la probleme și la centrala de la Brazi.

„Eu duminică am aflat despre problema cu debitul de apă care nu poate să fie asigurat pentru răcirea turbinelor. Problema vine de la Ministerul Mediului, o lipsă de colaborare cu noi de comunicare cu noi, chiar dacă în Comandamentul Energetic avem și Apele Române, care sunt tot timpul prezente cu tot felul de informații.

Legat de centrala de la Brazi, lipsa de comunicare cu noi s-a văzut”, a afirmat Pavel Nițulescu.

El spune că centrala de la Brazi va fi repornită progresiv și acest lucru se va întâmpla de luni.

„Tot ce înseamnă rafinăria de la Brazi plus o societate conexă care este legată ombilical de aceasta prin procesul tehnologic de producție și acolo sunt asigurate necesare de apă”, dă asigurări oficialul din Ministerul Energiei.

Comitetul Energetic Național se va reuni miercuri de la ora 13:30.

Ministerul Energiei a anunțat, marți, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul suspendării temporare a activităţii centralei de la Brazi, pentru două zile.

Energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, la Digi24, că operatorul de apă ESZ Prahova știa că există riscul de creștere de turbiditate în apa furnizată din Lacul Paltinu și dă vina inclusiv pe Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița pentru problemele din aprovizionarea cu apă a 13 localități din Prahova și Dâmbovița. Ea a declarat că a cerut demisia directorilor instituțiilor respective.

Editor : Alexandru Costea