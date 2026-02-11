Ministerul Energiei a publicat proiectul de punere sub supraveghere extinsă a companiilor deținute de Lukoil în România

Ministerul Energiei a pus în transparență decizională un proiect de hotărâre de guvern privind instituirea supravegherii extinse asupra companiilor energetice rusești supuse sancțiunilor SUA, care operează pe teritoriul României. Este vorba despre patru companii - Lukoil România SRL, Petrotel-Lukoil S.A, Lukoil Lubricants East Europe SRL și Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda, Sucursala Bucureşti - care vor fi puse sub supraveghere specială. „Având în vedere situația generată de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care a condus la adoptarea de sancțiuni de către alte state împotriva Federației Ruse, care nu sunt obligatorii pentru România dar care produc efecte pe teritoriul României, prezenta hotărâre are ca scop continuarea sub supravegherea statului a activităților comerciale desfășurate de entitățile vizate de aceste sancțiuni internaționale, de a supraveghea fluxurile financiare al acestora, și în același timp asigurarea unui echilibru al pieței interne din punct de vedere al aprovizionării cu produse petroliere” se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre. Documentele pot fi consultate aici. Cele patru companii vizate sunt: Lukoil România SRL

Petrotel-Lukoil S.A

Lukoil Lubricants East Europe SRL

Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda, Sucursala Bucureşti.

Ministerul mai precizează că cele patru companii au o prezență semnificativă în România, iar oprirea sau închiderea lor ar perturba piața și ar reprezenta chiar o „vulnerabilitate strategică”.

„Petrotel-Lukoil S.A. și Lukoil România SRL au un rol important în fabricarea produselor rezultate din prelucrarea țițeiului și în comerțul cu combustibili, asigurând stocurile de urgență de țiței și produse petroliere, constituite în baza prevederilor Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menținerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, cu modificările și completările ulterioare, cât și în asigurarea pieței interne cu produse petroliere, deținând cca. 18% din obligația de stocare a României, respectiv aproximativ 23% din piața produselor petroliere.

Oprirea rafinăriei Petrotel poate conduce la perturbări majore în lanțul de distribuție național al carburanților, după cum urmează:

ar fi afectată aprovizionarea stațiilor de distribuție și a depozitelor regionale, Lukoil România deținând 321 de stații de distribuție și 5 depozite regionale;

ar apărea disfuncționalități în fluxurile logistice – transport auto, feroviar, livrări către benzinării, capacități de import și preluare din porturi/terminal petrolier;

ar exista riscul apariției de insuficiențe locale sau regionale în aprovizionarea cu motorină și benzină.

Întreruperea aprovizionării stațiilor poate conduce la volatilitatea prețurilor la pompă, cu efecte directe asupra consumatorilor, a pieței de retail a carburanților, și pot crea presiuni suplimentare asupra operatorilor economici și a transportatorilor.

În cazul închiderii Petrotel-Lukoil și Lukoil România, piața produselor petroliere din România va pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, cantitate care va trebui compensată prin importuri, cu efecte asupra prețului final plătit la pompă.

Un element de vulnerabilitate strategică este reprezentat de asocierea dintre Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. în cadrul perimetrului offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, unde Lukoil Overseas Atash BV Branch deține calitatea de operator și acționar majoritar, iar statul român participă prin Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA.

Această situație amplifică riscurile de dependență energetică, afectează capacitatea statului roman de a-și asigura diversificarea surselor de aprovizionare și creează o expunere juridică, operațională și geopolitică pentru o companie strategică de stat, respectiv Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA”, se mai arată în documentul citat.

Mecanism de supraveghere extinsă

Prin mecanismul de supraveghere extinsă asupra celor patru companii „se creează cadrul de control și prevenție necesar pentru protejarea intereselor statului român atât în sectorul de rafinare și distribuție, cât și în zona activelor offshore de gaze naturale, cu impact direct asupra securității energetice naționale”.

Măsura consolidează capacitatea Guvernului de a gestiona riscuri sistemice ale piețelor pe care activează aceste entități, aferente activității de extracție a petrolului brut, a serviciilor anexe extracției petrolului, a fabricării produselor obținute din prelucrarea țițeiului, precum și a comerțului cu combustibili urmare aplicării sancțiunilor internaționale, pentru prevenirea utilizării activelor sau fluxurilor financiare ale companiilor în sprijinul entităților sancționate.

De asemenea se vor preveni blocaje operaționale și se asigură continuitatea activităților economice strategice, fără afectarea dreptului de proprietate sau a funcționării comerciale normale a entităților vizate, mai precizează proiectul ministerului.

Astfel, proiectul de hotărâre de guvern prevede, la art. 2, că, „începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se instituie măsura supravegherii extinse prevăzută de art. 85 și art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru operatorii economici identificați în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (cele patru companii menționate - n.r.)”.

De asemenea, proiectul prevede și persoana care va ocupa funcția de supraveghetor, și anume Ion Bogdan Bugheanu.

