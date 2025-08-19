Live TV

Ministerul Energiei anunţă încetarea situaţiei de urgenţă referitoare la aprovizionarea cu ţiţei şi motorină, instituită pe 28 iulie

Ministerul Energiei anunţă, marţi seară, încetarea situaţiei de urgenţă referitoare la aprovizionarea cu ţiţei şi motorină, instituită pe 28 iulie 2025. Ministrul Bogdan Ivan apreciază că măsurile luate au dus la evitarea unor riscuri de aprovizionare.

„Prin Ordin al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766/18.08.2025, ca urmare a constatării eliminării factorilor care au generat disfuncţionalitatea majoră în aprovizionarea cu ţiţei, situaţia de urgenţă a încetat”, anunţă, marţi seară, Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Ministrul Bogdan Ivan apreciază că măsurile dispuse au dus la evitarea unor riscuri de aprovizionare, potrivit News.ro.  

„Am încheiat procedura legală prin care am evitat o situaţie de criză în aprovizionarea cu ţiţei a ţării. Prin măsurile pe care le-am luat, am evitat orice riscuri în aprovizionarea cu carburanţi a românilor şi a companiilor româneşti. Am demonstrat că România dispune de mecanisme solide de protecţie şi reacţie, care au funcţionat eficient şi au asigurat atât stabilitatea pieţei, cât şi continuitatea alimentării cu produse petroliere”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

Oficialii ministerului reamintesc că situaţia de urgenţă – nivel criză fusese instituită ca urmare a notificării OMV Petrom privind dificultăţi la importul de ţiţei, în urma contaminării cu cloruri organice de la portul de încărcare a două transporturi de ţiţei ce cumulau 184.000 de tone.

Pentru asigurarea continuităţii aprovizionării, Ministerul Energiei a activat, la acel moment, procedurile legale privind utilizarea stocurilor de urgenţă ale României, conform legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

Reconstituirea stocurilor de ţiţei utilizate va fi realizată de către OMV Petrom S.A., în calitate de titular al obligaţiei de stocare.

