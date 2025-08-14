Live TV

Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile al doilea apel pentru noi capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile

Data publicării:
Parcuri eoliene și solare
Ministerul Energiei a prelungit cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel concurenţial pentru sprijinirea, din Fondul pentru Modernizare, a investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum.

„Am luat această decizie după ce am primit aproape 30 de solicitări de prelungire, datorate complexităţii documentaţiei. Vrem mai multe proiecte, mai multe fonduri folosite şi o concurenţă reală, în care cele mai bune proiecte câştigă. Încurajez operatorii economici din industria românească să aplice în număr cat mai mare pentru a creşte competitivitatea", a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

Suma disponibilă pentru finanţare este de un miliard de lei şi este destinată pentru noi capacităţi eoliene, solare (sub şi peste 5 MW) şi hidro. Pot aplica microîntreprinderile, IMM-urile şi regiile autonome.

„România are un potenţial uriaş în energie curată: în primul apel au fost depuse 329 de proiecte, însumând o capacitate instalată de 537,5 MW”, a adăugat ministrul.

