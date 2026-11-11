Prețul energiei electrice ar putea crește cât timp România continuă să importe cantități mari la orele de vârf și la prețuri care pot depăși 500 de euro/MWh, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei Pavel-Casian Nițulescu. Oficialul spune că revenirea ambelor unități de la Cernavodă până la sfârșitul săptămânii ar aduce în sistem o putere suplimentară de aproximativ 1.200-1.300 MW și ar reduce necesarul de import.

Situația Sistemului Energetic Național înaintea sezonului rece a fost analizată în cadrul comandamentului energetic organizat la Transelectrica. Reprezentanții instituțiilor din domeniu susțin că sistemul funcționează în siguranță, dar avertizează că această iarnă va fi dificilă, în condițiile în care România rămâne dependentă de importuri în anumite intervale ale zilei.

Pavel-Casian Nițulescu a explicat că energia cumpărată din afara țării, în special la orele de vârf, poate pune presiune asupra prețurilor de pe piață.

„Există riscul să crească prețul, cât avem importuri mai mari la orele la care nu ne așteptam să facem importuri, la capacități și cantități de 4.000 de megawați, la prețuri care depășesc valori istorice de 500 de euro sau mai mult de 500 de euro pe megawatt-oră, e normal să crească prețul. Sunt făcute mai multe scenarii, dar rolul nostru este să identificăm soluții, să creștem capacitatea de producție, să eliminăm cât mai mult importurile de energie electrică", a declarat secretarul de stat.

La momentul declarațiilor, România importa aproximativ 800 MW, o cantitate mai mare decât cea anticipată de autorități pentru intervalul respectiv.

Ambele unități de la Cernavodă ar urma să funcționeze până vineri

Presiunea asupra sistemului ar putea să scadă odată cu revenirea completă a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă. Cele două unități ar urma să asigure împreună o putere de aproximativ 1.200-1.300 MW.

„Până vineri, să ne bazăm și pe Unitatea 1 de la Cernavodă, și acolo vom avea un aport de putere de aproximativ 1.200 până la 1.300 de megawați, destul de bun să acoperim orele de vârf și orele de consum la anumite perioade ale zilei. Inclusiv acum, la ora la care vorbim, importăm mai multă energie decât ne-am fi așteptat, aproximativ 800 de megawați", a precizat Nițulescu.

Reprezentanții Nuclearelectrica au arătat că prognozele disponibile indică posibilitatea funcționării în siguranță a celor două unități în următoarele zece zile. Pentru perioada de după acest interval, evoluția condițiilor necesare funcționării centralei rămâne însă incertă.

Odată cu revenirea ambelor unități, oficialii se așteaptă la o reducere a necesarului de import și la o posibilă temperare a prețurilor de pe piața energiei spre finalul săptămânii. Efectul asupra facturilor consumatorilor depinde însă de tipul contractelor și de momentul în care prețurile din piață sunt transferate în ofertele furnizorilor.

Autoritățile urmăresc și nivelul lacurilor de acumulare, al căror grad de umplere este scăzut. Resursele hidro vor fi folosite cu prioritate pentru reglarea și echilibrarea Sistemului Energetic Național, în special în perioadele în care producția nu acoperă consumul.

În ciuda dificultăților anticipate pentru această iarnă, oficialii dau asigurări că sistemul va putea funcționa în siguranță în perioada sărbătorilor. Secretarul de stat Pavel-Casian Nițulescu a afirmat că populația va putea folosi fără probleme instalațiile și luminițele de Crăciun, în condițiile în care producția și rezervele vor fi gestionate pentru acoperirea consumului.

Editor : A.D.