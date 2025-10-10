Ministerul Energiei reacționează la informațiile Reuters potrivit cărora România și-a crescut cu 57% importurile de energie din Rusia

România nu importă cărbune, ţiţei, produse petroliere sau gaze din Rusia, transmite Ministerul Energiei, la solicitarea News.ro, după ce o analiză Reuters a indicat că mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia, în cazul țării noastre fiind vorba despre o creştere de 57 la sută.

În ceea ce priveşte importurile de cărbune, ministerul aminteşte că importurile din Federaţia Rusă au fost interzise începând cu august 2022, odată cu intrarea în vigoare a celui de-al 5-lea pachet de sancţiuni economice al UE.

Referitor la ţiţei şi produse petroliere, Ministerul Energiei afirmă, în răspunsul transmis News.ro, că, în conformitate cu cadrul de sancţiuni stabilit prin Regulamentul Consiliului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive ca urmare a acţiunilor Rusiei de destabilizare a situaţiei din Ucraina, modificat prin pachetele ulterioare, operatorii economici din România, începând cu 5 decembrie 2022, nu au mai importat ţiţei din Federaţia Rusă, iar începând cu 5 februarie 2023 au fost oprite şi importurile de produse petroliere din Federaţia Rusă.

În cazul importurilor de gaze naturale, Ministerul Energiei precizează că România nu importă gaze naturale din Federaţia Rusă.

„Pentru a asigura necesarul de consum intern, România importă gaze naturale din Europa Occidentală prin interconectorul Szeged–Arad şi din Europa de Sud prin punctele de interconectare cu Bulgaria — Kardam1–Negru Vodă1 (Coridorul Trans-Balcanic) şi Giurgiu–Ruse”, menţionează instituţia, amintind, însă, că CE negociază un proiect de regulament privind eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Federaţia Rusă, care include un set de obligaţii clare şi etapizate, menite să elimine importurile de gaze şi petrol din Rusia într-un mod ordonat şi să consolideze securitatea energetică generală a UE.

O analiză Reuters a datelor furnizate de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA) arată că mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57 la sută. Astfel, Europa continuă să finanţeze ambele părţi implicate în război, spre furia preşedintelui Donald Trump. Ajutorul militar acordat Kievului este contrabalansat de plăţile pentru energia furnizată Moscovei, potrivit agenției citate.

