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Ministerul Finanțelor a aprobat normele pentru împrumuturile pe care primăriile le pot contracta pentru termoficare în această iarnă

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Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
Foto Getty Images
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Cât poate împrumuta fiecare autoritate locală Cum se depun solicitările

Ministerul Finanțelor a aprobat normele prin care autoritățile locale pot contracta împrumuturi pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece 2026-2027. Bugetul total al mecanismului este de 300 de milioane de lei, iar solicitările pot fi depuse exclusiv electronic, până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Sumele aprobate vor fi virate în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției de împrumut.

Normele au fost aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 1.540/2026, publicat în Monitorul Oficial din 11 noiembrie, și pun în aplicare măsurile adoptate de Guvern prin OUG nr. 43/2026.

Împrumuturile sunt destinate unităților administrativ-teritoriale care asigură serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică. Banii pot fi folosiți pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic, pentru plata facturilor restante și pentru acoperirea pierderilor sistemelor centralizate de termoficare.

Fondurile provin din veniturile din privatizare aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

„Acum punem 300 de milioane de lei la dispoziția orașelor cu sistem centralizat de termoficare, pentru ca nicio familie să nu intre în iarnă cu teama că rămâne fără căldură. Banii sunt în Trezorerie, normele sunt publicate, procedura este simplă și exclusiv electronică, iar sumele ajung în conturile primăriilor în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta le-a cerut primarilor să nu aștepte ultima zi pentru transmiterea solicitărilor.

„Ministerul Finanțelor și-a îndeplinit atribuțiile la timp. Acum fiecare leu trebuie să ajungă acolo unde contează - în căldura din casele oamenilor", a afirmat Nazare.

Cât poate împrumuta fiecare autoritate locală

Valoarea maximă a împrumutului diferă în funcție de numărul locuințelor racordate la sistemul centralizat:

- maximum 75 de milioane de lei pentru localitățile în care serviciul de termoficare deservește cel puțin 80.001 locuințe;

- maximum 25 de milioane de lei pentru localitățile cu cel mult 80.000 de locuințe deservite.

Împrumuturile pot fi rambursate într-o perioadă cuprinsă între un an și zece ani, în tranșe trimestriale egale. Autoritățile locale beneficiază de o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului și pot restitui anticipat, integral sau parțial, sumele contractate.

Dobânda este stabilită în funcție de durata împrumutului:

- ROBOR la trei luni plus un punct procentual pentru împrumuturile cu scadența de până la trei ani;

- ROBOR la trei luni plus 1,5 puncte procentuale pentru scadențe cuprinse între trei și cinci ani;

- ROBOR la trei luni plus două puncte procentuale pentru scadențe cuprinse între cinci și zece ani.

Împrumuturile sunt exceptate de la limita de îndatorare prevăzută de Legea finanțelor publice locale și de la plafoanele de contractare și tragere.

Pentru obținerea finanțării este necesar avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Autoritățile solicitante nu trebuie să aibă restanțe la alte împrumuturi contractate anterior din venituri din privatizare.

Cum se depun solicitările

Cererile pot fi transmise până la 31 decembrie 2026 inclusiv, exclusiv în format electronic, la adresa registratura@mfinante.gov.ro.

Mesajul trebuie să aibă subiectul „Împrumut OUG nr. 43/2026 - denumire UAT, județul, valoarea împrumutului". Fiecare document trebuie transmis într-un fișier separat și semnat electronic de ordonatorul principal de credite.

Dosarul trebuie să includă:

- cererea de autorizare a împrumutului;

- calculul gradului de îndatorare;

- situația serviciului datoriei publice locale;

- declarațiile privind finanțările rambursabile în derulare și lipsa restanțelor la Trezoreria Statului;

- valoarea cheltuielilor pentru energia termică și modul în care vor fi utilizați banii;

- hotărârea consiliului local sau județean privind aprobarea împrumutului;

- confirmarea Trezoreriei privind conturile deschise;

- conturile de execuție ale bugetului local din ultimii trei ani.

Documentele transmise după termen nu vor fi luate în considerare, cu excepția completărilor solicitate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

Cererile vor fi analizate în ordinea înregistrării. Ministerul Finanțelor va transmite convenția de împrumut în cel mult cinci zile lucrătoare de la aprobarea solicitării, iar banii vor fi virați în maximum șapte zile lucrătoare după semnarea documentului de ambele părți.

OUG nr. 43/2026 permite autorităților locale să garanteze, până la 31 martie 2027, împrumuturile contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru cumpărarea combustibilului.

De asemenea, autoritățile pot contracta direct, până la 31 decembrie 2026, credite de la instituții financiare pentru achiziția de combustibil, cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat.

Mecanismul de 300 de milioane de lei completează celelalte măsuri adoptate în 2026 pentru administrațiile locale, printre care compensarea în valoare de două miliarde de lei pentru stingerea plăților restante și posibilitatea utilizării excedentelor bugetare pentru serviciile sociale și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Editor : A.D.

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