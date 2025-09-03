Ministrul Bogdan Ivan: România este într-o situaţie extrem de provocatoare când vorbim de energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că România este „într-o situaţie extrem de provocatoare” când vorbim de energie, cea mai sigură sursă de energie în bandă fiind cea nucleară.

Prezent la festivitatea desfăşurată cu prilejul începerii lucrărilor de retehnologizare a Unităţii 1 a Centralei Nuclearoelectrice, ministrul a subliniat că ţara noastră are unii dintre cel mai bine pregătiţi oameni în tehnologia producerii energiei nucleare, cu 30 de ani de experienţă.

„Suntem într-un punct în care România este singura ţară din fostul bloc sovietic în care avem tehnologia CANDU, o tehnologie ce are ca sursă principală Statele Unite ale Americii şi Canada. (...) România, astăzi, este într-o situaţie extrem de provocatoare atunci când vorbim despre energie, una dintre cele mai sigure surse de energie în bandă o reprezintă energia nucleară. Suntem una dintre ţările favorizate de faptul că avem unii dintre cel mai bine pregătiţi oameni în această tehnologie, care au peste 30 de ani de experienţă, mulţi dintre ei au lucrat în pregătirea reactoarelor unu şi doi de la Cernavodă încă din perioada studenţiei şi îmi face mare plăcere să ştiu că actualii mei colegi, îmi permit să le spun aşa, reprezintă poate cea mai importantă resursă pe care o are România în materie de energie nucleară”, a afirmat Bogdan Ivan, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, România este nevoită să caute alternative de producţie în bandă a energiei electrice, la preţuri foarte bune.

„Noi astăzi, ca ţară, ne confruntăm cu un necesar de energie electrică în bandă, după ce în ultimii zece ani, în urma unor decizii, România a ales să scoată din producţie aproximativ 56% din producţia pe cărbune şi gaz, ceea ce a făcut ca astăzi noi să importăm aproximativ 22% din energia pe care o consumăm, lucru care ne duce într-o situaţie în care să fim nevoiţi să căutăm alternative de producţie în bandă a energiei electrice la preţuri foarte bune. Iar nuclearul reprezintă un astfel de exemplu”, a spus Ivan.

El a susţinut că investiţia care se face în retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei Nuclearoelectrice reprezintă viitorul securităţii energetice a României.

„Investiţia de 3 miliarde pe care astăzi o începem la retehnologizarea reactorului unu va însemna încă 30 de ani, după ce această investiţie va fi făcută, de energie electrică în bandă, energie prietenoasă cu mediul (...). O investiţie care reprezintă viitorul securităţii energetice a României, care vine în pregătirea investiţiilor la reactoarele trei şi patru, care vor depăşi 11 miliarde de euro, pentru care sunt deja începute anumite faze. Şi cred că dincolo de problema tehnică a reactoarelor nucleare de la Cernavodă, România este în faţa unei oportunităţi uriaşe, şi anume, ca în aproximativ şapte ani, din importator net de energie să devină exportator. Lucru care va creşte competitivitatea companiilor româneşti, lucru care va duce la o scădere a presiunii asupra bugetului fiecărui român, atunci când va plăti factura la energie şi care va duce ca România să fie cu o economie mai puternică”, a mai spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

