Live TV

Ministrul Bogdan Ivan: România este într-o situaţie extrem de provocatoare când vorbim de energie

Data actualizării: Data publicării:
stalpi de transport energie electrica
Foto: Profimedia

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că România este „într-o situaţie extrem de provocatoare” când vorbim de energie, cea mai sigură sursă de energie în bandă fiind cea nucleară.

Prezent la festivitatea desfăşurată cu prilejul începerii lucrărilor de retehnologizare a Unităţii 1 a Centralei Nuclearoelectrice, ministrul a subliniat că ţara noastră are unii dintre cel mai bine pregătiţi oameni în tehnologia producerii energiei nucleare, cu 30 de ani de experienţă.

„Suntem într-un punct în care România este singura ţară din fostul bloc sovietic în care avem tehnologia CANDU, o tehnologie ce are ca sursă principală Statele Unite ale Americii şi Canada. (...) România, astăzi, este într-o situaţie extrem de provocatoare atunci când vorbim despre energie, una dintre cele mai sigure surse de energie în bandă o reprezintă energia nucleară. Suntem una dintre ţările favorizate de faptul că avem unii dintre cel mai bine pregătiţi oameni în această tehnologie, care au peste 30 de ani de experienţă, mulţi dintre ei au lucrat în pregătirea reactoarelor unu şi doi de la Cernavodă încă din perioada studenţiei şi îmi face mare plăcere să ştiu că actualii mei colegi, îmi permit să le spun aşa, reprezintă poate cea mai importantă resursă pe care o are România în materie de energie nucleară”, a afirmat Bogdan Ivan, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, România este nevoită să caute alternative de producţie în bandă a energiei electrice, la preţuri foarte bune.

„Noi astăzi, ca ţară, ne confruntăm cu un necesar de energie electrică în bandă, după ce în ultimii zece ani, în urma unor decizii, România a ales să scoată din producţie aproximativ 56% din producţia pe cărbune şi gaz, ceea ce a făcut ca astăzi noi să importăm aproximativ 22% din energia pe care o consumăm, lucru care ne duce într-o situaţie în care să fim nevoiţi să căutăm alternative de producţie în bandă a energiei electrice la preţuri foarte bune. Iar nuclearul reprezintă un astfel de exemplu”, a spus Ivan.

El a susţinut că investiţia care se face în retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei Nuclearoelectrice reprezintă viitorul securităţii energetice a României.

„Investiţia de 3 miliarde pe care astăzi o începem la retehnologizarea reactorului unu va însemna încă 30 de ani, după ce această investiţie va fi făcută, de energie electrică în bandă, energie prietenoasă cu mediul (...). O investiţie care reprezintă viitorul securităţii energetice a României, care vine în pregătirea investiţiilor la reactoarele trei şi patru, care vor depăşi 11 miliarde de euro, pentru care sunt deja începute anumite faze. Şi cred că dincolo de problema tehnică a reactoarelor nucleare de la Cernavodă, România este în faţa unei oportunităţi uriaşe, şi anume, ca în aproximativ şapte ani, din importator net de energie să devină exportator. Lucru care va creşte competitivitatea companiilor româneşti, lucru care va duce la o scădere a presiunii asupra bugetului fiecărui român, atunci când va plăti factura la energie şi care va duce ca România să fie cu o economie mai puternică”, a mai spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
3
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
4
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau...
profimedia-1033833741
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, la parada militară. Foto: Profimedia
Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum...
Ultimele știri
Londra anunţă noi sancţiuni în cazul copiilor ucraineni deportaţi de Moscova. Opt indivizi și trei organizații, pe lista neagră
Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american
Zelenski va purta o discuție cu Trump despre ultimatumul pe care trebuie să-l respecte Putin. Când va avea loc conversația
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Facturi la energie.
Când vor primi românii cu venituri mici voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie. Ce spune ministrul Bogdan Ivan
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan: România trebuie să treacă din postura de importator la exportator de energie, iar preţul să ajungă sub media UE
bogdan ivan
Bogdan Ivan, răspuns pentru Radu Miruță după acuzațiile privind numirile în Consiliile de Administrație
bogdan ivan
Ministrul Bogdan Ivan: „Există dezmăţ din banii publici în foarte multe companii de stat. Măsurile erau necesare”
gaze aprinse la aragaz
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, despre factura la gaze în această iarnă: „Este foarte sigur că nu o să crească”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la...
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...