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Ministrul Dezvoltării: Doar 40% din populaţia României are acces la reţeaua de gaze naturale

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retea de gaze naturale
Rețea de gaze naturale. Foto: INQUAM Photos/George Călin
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Doar 40% din populaţia României are asigurat accesul la reţeaua de gaze naturale în momentul de faţă, a declarat luni ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica. El spune că Programul „Anghel Saligny”, derulat la nivel naţional de Ministerul Dezvoltării, este singurul care poate sprijini accesul consumatorilor casnici la rețeaua de gaze. 

Ministrul Dezvoltării a participat luni, alături de autorităţi locale şi judeţene, la inaugurarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale şi a menţionat că prin programul guvernamental, în comuna tulceană Luncaviţa, respectiv în satele Rachelu şi Luncaviţa, s-au realizat reţele de distribuţie cu o lungime totală de 35 de kilometri.

„Programul Naţional de Investiţii 'Anghel Saligny' este singurul după Revoluţie care are o componentă de gaze. Au mai făcut operatorii investiţii de extindere, dar acesta este cel mai amplu program de investiţii. Şi noi am avut emoţii să vedem dacă funcţionează, dar acum văd că totul este bine. Să ai 35 de kilometri de reţele de gaze într-o comunitate este enorm, din punctul meu de vedere”, a declarat ministrul Dezvoltării, Marcel Stoica, potrivit Agerpres.

El a amintit, în context, că reţeaua de distribuţie a acestei utilităţi acoperă doar circa 40% din necesarul populaţiei din România.

„Să duci un proiect la capăt nu este uşor. Apar modificări de soluţii, este nevoie de un număr de branşamente ca să avem facilităţi la toţi cetăţenii din localitate şi, după cum ştiţi, banii. La minister nu au fost bani mereu şi a trebuit să facem o analiză şi practic să planificăm aceste cereri de plată”, a mai spus ministrul Dezvoltării.

El a vizitat şi două locuinţe din satele Rachelu şi Luncaviţa racordate la reţeaua de gaze naturale.

„De vreo jumătate de an am depus cererea, de când am auzit că se trage reţeaua. A fost costisitor, dar e necesară investiţia. Vă daţi seama că nu toată lumea îşi permite”, a afirmat E. Căpăţână, din satul Rachelu.

La rândul său, primarul comunei Luncaviţa, Aurel Iorga, a afirmat că investiţia a început în anul 2022, în baza unui studiu de fezabilitate făcut anterior. El a menţionat că toată populaţia din cele două sate ale comunei se poate racorda la reţeaua de gaze naturale.

Datele furnizate Agerpres de preşedintele filialei teritoriale a Asociaţiei Comunelor din România, primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, arată că mai mult de 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ au fost incluse în programul guvernamental al Ministerului Dezvoltării.

Editor : B.P.

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