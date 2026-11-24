Facturile finale la gaze naturale ar putea scădea cu aproximativ 10% de la 1 aprilie 2027, dacă proiectul pregătit de Ministerul Energiei va fi aplicat în forma actuală, a declarat marți Dumitru Chisăliță, la prezentarea bilanțului primei luni de mandat. Estimarea ia în calcul numai reducerea prețului administrat al gazelor, iar evoluția tarifelor, taxelor și marjelor furnizorilor ar putea modifica rezultatul final.

Proiectul de ordonanță, aflat în transparență decizională din 16 noiembrie, ar urma să se aplice între 1 aprilie 2027 și 31 martie 2028 și să asigure tranziția treptată de la actualul sistem administrat la piața liberă.

„Ordonanța de Urgență, aplicată așa cum am gândit-o, va determina o potențială scădere a prețului la consumatorul final. De ce zic potențială? Pentru că noi ne ocupăm strict de partea de marfă. O evoluție a tarifelor, a taxelor sau a marjei comerciale a furnizorilor poate să dea peste cap calculul pe care l-am făcut. Dar, ținând seama efectiv de prețul administrativ pe care noi îl stabilim, considerăm că prețul final ar trebui să scadă față de ceea ce există în momentul de față cu circa 10%. Măsura va intra în vigoare la 1 aprilie 2027, cu aplicabilitate până în 31 martie 2028”, a declarat Dumitru Chisăliță.

În această perioadă, furnizorii ar urma să vândă lunar către gospodării un anumit procent din gaze în condițiile stabilite prin noul mecanism, astfel încât trecerea la piața liberă să se facă gradual.

„Încet-încet, în termen de un an, consumatorii trebuie să treacă din această fază administrativă într-o fază liberă, concomitent cu măsuri de informare și de diseminare a informației”, a explicat ministrul.

Pentru consumatorii noncasnici sunt analizate măsuri tranzitorii legate de eficiența energetică și accesul la finanțare.

„Considerăm că o măsură tranzitorie trebuie să fie aplicată și pentru consumatorii noncasnici. Avem în vedere o serie de măsuri care să vină la pachet cu dezvoltarea unor activități de eficiență energetică la nivelul acestor consumatori, prin credite care să ajungă la ei, astfel încât să-și reducă consumul de energie și costurile și să fie mai pregătiți pentru perioada următoare”, a spus Dumitru Chisăliță.

Ministerul Energiei a transmis Ministerului Muncii și propuneri pentru continuarea actualului sprijin destinat consumatorilor vulnerabili în iarna 2026-2027 și pentru trecerea ulterioară la un sistem care să stabilească mai precis cine are nevoie de ajutor și în ce cuantum.

„Schema pe care am propus-o poate să vină cu o abordare unică și echitabilă pentru consumatori, în funcție de venit, de problemele legate de geometria casei, de probleme medicale și așa mai departe. Propunerea noastră este să gândim o abordare dinamică, astfel încât numărul consumatorilor vulnerabili să scadă cu 50% în zece ani”, a declarat ministrul.

Chisăliță consideră că un sprijin de 50 de lei ar putea acoperi nevoile multor consumatori, însă nu a prezentat formula după care vor fi stabilite viitoarele ajutoare. În februarie 2026, din cele 1.016.852 de cereri pentru tichete electronice de energie înregistrate în aplicația EPIDS, 724.847 îndeplineau condițiile de eligibilitate.

În paralel, Guvernul a constituit un comitet interministerial care va analiza toate componentele prețului final și va căuta soluții pentru sezonul rece.

„Prețul energiei nu este un element exclusiv al Ministerului Energiei, pentru că avem, pe lângă prețul mărfii, tarifele de transport, distribuție și înmagazinare, care țin de ANRE, dar și măsurile fiscale care compun prețul final. Acest comitet reunește toate părțile, nu doar Ministerul Energiei, ci și celelalte instituții, pentru a identifica soluții concrete și pentru a veni cu prețuri care să avantajeze atât consumatorii casnici, cât și consumatorii noncasnici”, a explicat ministrul.

Capacități noi de producție și stocare

Pe lângă măsurile privind facturile, bilanțul primei luni a inclus pregătirea Comandamentului de iarnă, investițiile de la Cernavodă și punerea în funcțiune a unor capacități noi.

„În această lună, datorită intensificării supervizării și discuțiilor pe care le-am avut cu operatorii de distribuție, cu ANRE și cu producătorii, am reușit să realizăm 100 de megawați de noi capacități de producție, respectiv 36 de megawați de noi capacități de stocare. Avem în vedere ca, până la finalul anului, să ajungem undeva la 1.500 de megawați capacitate de stocare în România, prin activitățile derulate atât investițional, prin Ministerul Energiei, cât și de privați”, a afirmat ministrul.

La Cernavodă au fost urgentate procedurile pentru retehnologizarea Unității 1, pregătirea proiectelor Unităților 3 și 4 și reluarea activităților pentru instalația de detritiere.

„Au fost derulate activități specifice atât pentru repornirea și punerea în funcțiune a echipamentelor, cât și pentru prevenirea unor situații similare, prin acțiuni derulate de Ministerul Transporturilor, de noi și de Nuclearelectrica, astfel încât să evităm situațiile pe care le-am avut în această vară și care au făcut ca o cantitate importantă de energie să nu fie în sistem”, a declarat Dumitru Chisăliță.

În ultima lună au avut loc și întâlniri cu miniștrii Energiei din statele Europei Centrale și de Est și din zona Caucazului, pentru reluarea unor proiecte regionale. Chisăliță a citat un raport prezentat la Varșovia în care apare formularea „România a fost repusă pe harta energetică europeană”.

„Am găsit 850 de contracte întârziate”

Un alt capitol al bilanțului a vizat întârzierile acumulate la contractele gestionate de minister și plățile efectuate în ultima lună.

„La momentul în care am ajuns în minister, am găsit foarte multe contracte întârziate. Discutăm despre 850 de contracte, unele cu întârzieri de până la un an. Am derulat activități intense și am reușit în această lună să facem plăți pentru contracte în valoare de 200 de milioane de euro. Până la sfârșitul anului avem în vedere să continuăm aceste plăți, astfel încât să ajungem la zi”, a declarat ministrul Energiei.

Ministerul a finalizat din punct de vedere tehnic documentația pentru dezvoltarea energiei eoliene offshore și a reluat procedurile pentru avizarea unor proiecte de infrastructură destinate transportului gazelor naturale, inclusiv investiții ale Transgaz care erau blocate.

Bilanțul include și proiectul de modificare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, prin care producătorii ar urma să încheie contracte bilaterale pentru 50% din energia disponibilă, iar furnizorii să cumpere prin astfel de contracte 30% din necesar.

„Vorbim despre o obligație de 50% pentru producători și despre o obligație de 30% pentru furnizori de a achiziționa aceste cantități de energie, cu scopul de a crește lichiditatea pe piață și, în același timp, de a scădea prețul energiei”, a spus Dumitru Chisăliță.

Pentru companiile energetice de stat au fost inițiate și criterii generale de competență pentru ocuparea funcțiilor din consiliile de administrație și consiliile de supraveghere, în condițiile în care numeroase mandate urmează să expire în 2027.

Întrebat dacă susține transferul ELCEN către Primăria Capitalei, ministrul a răspuns că nu se opune preluării, cu condiția respectării procedurilor legale: „Există această preocupare și această analiză. Nu este o tergiversare, sunt niște proceduri legale care trebuie îndeplinite. Ministerul Energiei este în faza de a derula anumite activități conform legii, iar această tergiversare, din punctul meu de vedere, nu este susținută, ținând seama de prevederile legale pentru anumite operațiuni care trebuie realizate. Atât timp cât preluarea se desfășoară respectând legislația și procedurile legale în vigoare, nu văd o problemă”.

Editor : A.D.