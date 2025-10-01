Live TV

Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat, în direct la Digi24, că facturile la energie vor scădea începând cu a doua jumătate a lui 2026, odată cu inaugurarea unor noi capacități de producție, precum centrala nouă a Romgaz de la Iernut. „Scopul meu este unul foarte clar: prin orice metode legale, de a scădea prețul energiei și de a face, de a începe aceste proiecte care s-au lăsat așteptate zeci de ani”, a subliniat ministrul de resort.

Ministrul Bogdan Ivan a fost întrebat, în direct la Digi24, dacă susține afirmația premierului Ilie Bolojan că vor scădea facturile la energie în a doua jumătate a anului viitor.

„Da, în momentul în care deja intrăm cu noi capacități de producție - la Iernut, de exemplu, care este un proiect început acum 10 ani de zile. I-am chemat pe constructori, am văzut toate cifrele, am reziliat contractul cu ei, le execut scrisoarea de bună execuție a lucrării și, mai departe, trebuie subcontactat cu alte companii pentru a termina lucrarea până la finalul anului viitor”, a declarat ministrul Energiei.

În a doua jumătate a anului viitor, chiar finalul anului viitor, ar trebui să începem să producem mai multă energie. Atunci când vorbim despre Mintia, despre Ernut, despre noi capacități de producție, se va simți în facturile noastre, plus 2.200 de megawați capacitate de stocare

Întrebat dacă oferă garanția că proiectele care să ofere energie electrică ieftină în România vor fi finalizate, Bogdan Ivan a subliniat că „orice om care ajunge în poziția de ministru vremenic al Energiei, care își iubește țara, se ocupă ca aceste proiecte să se întâmple, indiferent de partidul din care face parte, indiferent de opiniile politice pe care le are. Pentru că nu vorbim nici de PSD, nici de PNL, vorbim despre România, la modul foarte sincer. În clipa în care avem oameni care se uită dacă își plătesc factura sau își cumpără medicamente sau își iau mâncare, credeți-mă, stăm într-o situație cu adevărat gravă și, din acest punct de vedere, nu pot să accept că lipsa sau lenea sau nesimțirea unora a făcut ca oamenii simpli astăzi să plătească niște facturi uriașe și să trebuiască să aleagă între a-și plăti facturile, a-și cumpăra mâncare sau a-și cumpăra medicamente. Și scopul meu este unul foarte clar, prin orice metode legale, de a scădea prețul energiei și de a face, de a începe aceste proiecte care s-au lăsat așteptate zeci de ani”.

