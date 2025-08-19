Ministrul Energiei, despre lucrările la lacul Vidraru: „Aurul de aici se măsoară în siguranţă şi independenţă energetică”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat informațiile false care circulă pe rețelele sociale despre golirea lacului Vidraru și transmite că „Aurul pe care îl scoatem noi de aici nu se măsoară în kilograme, ci în siguranţă, independenţă energetică.”

„Zilele acestea circulă în social media tot felul de poveşti: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate "dispărute" pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: totul este legal, avizat şi absolut necesar pentru siguranţa viitoare a barajului. "Aurul" pe care îl scoatem noi de aici nu se măsoară deci în kilograme, ci în siguranţă, independenţă energetică şi mândria de a păstra vie o lucrare monumentală ridicată prin efortul şi priceperea românilor”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, contractul de retehnologizare are o valoare de peste 188 milioane de euro. Golirea controlată a început la 1 august 2025 şi se va încheia în primăvara anului viitor, iar capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna anului viitor.

Ministrul Energiei a precizat, pe de altă parte, că zidurile apărute acum nu sunt "ruine misterioase", ci vechile locuinţe şi construcţii tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani în urmă.

"Aşadar, Vidraru nu ascunde aur, ci munca uriaşă a inginerilor şi muncitorilor români care, în anii '60, au ridicat una dintre cele mai mari şi mai trainice construcţii hidrotehnice din Europa! Această lucrare nu e o comoară pentru străini, ci o moştenire a noastră, a României, şi o parte vitală din sistemul energetic naţional. Să lăsăm deci poveştile cu mistere şi conspiraţii pentru cărţi şi filme. Realitatea este că Vidraru stă drept şi va continua să servească România, aşa cum a făcut-o deja timp de şase decenii", a subliniat Bogdan Ivan.

Hidroelectrica a anunţat, la finele lunii iunie, că începe prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare pe 28 februarie 2026, pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării "Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru".

Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcţiune pe data de 9 decembrie 1966, utilizează potenţialul hidroenergetic al Argeşului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna şi Oieşti, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane metri cubi, din care 320 milioane metri cubi reprezintă volumul util.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice esenţiale pentru Sistemul Energetic Naţional. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW şi - în plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

