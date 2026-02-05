Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, într-o conferință de presă, că prețurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici nu vor crește în perioada următoare, afirmând că mecanismul pregătit de Guvern garantează menținerea nivelului actual al facturilor cel puțin până la 31 martie 2027.

„Oamenii să stea liniștiți, nu o să crească prețul la gaze 100% în următorul an”, a spus ministrul, precizând că măsura este rezultatul unor discuții tehnice începute încă din septembrie anul trecut cu reprezentanți ai pieței și specialiști din domeniu, precum și al unor decizii agreate la nivelul Guvernului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cum va funcționa mecanismul

Potrivit ministrului, soluția aflată în fază tehnică avansată presupune plafonarea prețului pe întreg lanțul, de la producător până la consumatorul final, astfel încât factura să nu depășească nivelul actual: „În clipa în care plafonezi prețul de la producător plus tot lanțul până la consumatorul final, este evident că ai niște marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că prețul final nu o să depășească prețul aflat în plată astăzi”.

Acesta a precizat că nu a intrat în detalii tehnice, deoarece actele normative urmează să fie modificate săptămâna viitoare, fiind vorba despre o legislație complexă.

Mai mult gaz în piață și posibilitatea scăderii prețurilor

În paralel cu menținerea plafonării, piața se pregătește pentru eliminarea treptată a mecanismului de protecție, în condițiile în care producția internă de gaze ar urma să crească semnificativ, a explicat ministrul.

„O să avem mai multă lichiditate în piață și, automat, având mai multe gaze, prețul o să scadă natural pe tot lanțul”, a declarat acesta, adăugând că avantajul mecanismului este că „nu vorbim doar de un plafon care limitează creșterea, dar să vorbim inclusiv despre o scădere a prețului”.

Potrivit acestuia, aproximativ 8 miliarde de metri cubi suplimentari ar urma să intre în piață, în urma exploatării Neptun Deep din Marea Neagră, ceea ce ar crește lichiditatea și ar reduce presiunea asupra prețurilor.

„Dacă ne uităm la comparatorul de prețuri cu ce am preluat în luna iulie, aveam o discrepanță extrem de mare între prețurile aflate sub plafonul de 1,30 lei și o polarizare accentuată în jurul valorilor de 1,55-1,60 lei”, a declarat Bogdan Ivan, precizând că, după măsurile luate împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și în urma discuțiilor cu producătorii și ceilalți actori din piață, ofertele au început să scadă.

„Avem deja, la șase luni distanță, oferte în medie cu 10-15% mai mici. Vedem că deja avem oferte sub pragul psihologic de un leu, oferte foarte apropiate de cifra de un leu, un leu și 10 bani, și am crescut până la opt oferte care în momentul de față sunt sub 1,30 lei”.

În acest context, ministrul i-a sfătuit pe consumatori să își verifice contractele și să folosească comparatorul de prețuri pentru a găsi oferte mai avantajoase: „Dacă ei acum au un contract în care li se livrează energia la un preț de 1,55 lei sau 1,60 lei, să intre pe comparatorul de prețuri, obligatoriu să-și găsească o ofertă mult mai bună. Să aleagă un nou furnizor și automat să-și diminueze factura doar din acest mecanism cu minim 20%, 25% sau chiar 30%”.

Lecțiile eliminării plafonării la energia electrică

Bogdan Ivan a făcut referire și la eliminarea plafonării la energia electrică, afirmând că experiența a arătat necesitatea unei perioade de tranziție.

„Am văzut experimentul, ca să zic așa, nereușit cu eliminarea bruscă a plafonului la energie electrică”, a spus Ivan, explicând că în cazul gazelor mecanismul a fost pregătit din timp pentru a evita fluctuații necontrolate ale prețurilor.

El a precizat că inițial a fost analizată eliminarea plafonării la 31 martie 2026, însă concluzia tehnică a fost continuarea măsurilor de protecție a consumatorilor până când piața va putea regla singură prețurile.

Precizări după publicarea unui document retras ulterior de pe site-ul ministerului

Referitor la documentul publicat pe site-ul Ministerul Energiei și retras ulterior, Bogdan Ivan a spus că a fost vorba despre o eroare internă și că documentul nu era unul oficial.

„A fost un exces de zel al unui coleg, care a încurcat niște acte normative, și a fost o eroare materială care ulterior a fost reparată”, a afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că documentul era „doar unul dintre zecile de documente de lucru” aflate în analiză la nivelul ministerului și a cerut ca acesta să fie ignorat, subliniind că nu reprezintă un document de referință.

Editor : A.D.