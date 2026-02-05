Live TV

Video Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Garanția este că românii nu vor plăti mai mult în următorul an”

Data publicării:
bogdan ivan
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Din articol
Cum va funcționa mecanismul Mai mult gaz în piață și posibilitatea scăderii prețurilor Lecțiile eliminării plafonării la energia electrică Precizări după publicarea unui document retras ulterior de pe site-ul ministerului

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, într-o conferință de presă, că prețurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici nu vor crește în perioada următoare, afirmând că mecanismul pregătit de Guvern garantează menținerea nivelului actual al facturilor cel puțin până la 31 martie 2027.

„Oamenii să stea liniștiți, nu o să crească prețul la gaze 100% în următorul an”, a spus ministrul, precizând că măsura este rezultatul unor discuții tehnice începute încă din septembrie anul trecut cu reprezentanți ai pieței și specialiști din domeniu, precum și al unor decizii agreate la nivelul Guvernului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cum va funcționa mecanismul

Potrivit ministrului, soluția aflată în fază tehnică avansată presupune plafonarea prețului pe întreg lanțul, de la producător până la consumatorul final, astfel încât factura să nu depășească nivelul actual: „În clipa în care plafonezi prețul de la producător plus tot lanțul până la consumatorul final, este evident că ai niște marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că prețul final nu o să depășească prețul aflat în plată astăzi”.

Acesta a precizat că nu a intrat în detalii tehnice, deoarece actele normative urmează să fie modificate săptămâna viitoare, fiind vorba despre o legislație complexă.

Mai mult gaz în piață și posibilitatea scăderii prețurilor

În paralel cu menținerea plafonării, piața se pregătește pentru eliminarea treptată a mecanismului de protecție, în condițiile în care producția internă de gaze ar urma să crească semnificativ, a explicat ministrul. 

„O să avem mai multă lichiditate în piață și, automat, având mai multe gaze, prețul o să scadă natural pe tot lanțul”, a declarat acesta, adăugând că avantajul mecanismului este că „nu vorbim doar de un plafon care limitează creșterea, dar să vorbim inclusiv despre o scădere a prețului”.

Potrivit acestuia, aproximativ 8 miliarde de metri cubi suplimentari ar urma să intre în piață, în urma exploatării Neptun Deep din Marea Neagră, ceea ce ar crește lichiditatea și ar reduce presiunea asupra prețurilor.

„Dacă ne uităm la comparatorul de prețuri cu ce am preluat în luna iulie, aveam o discrepanță extrem de mare între prețurile aflate sub plafonul de 1,30 lei și o polarizare accentuată în jurul valorilor de 1,55-1,60 lei”, a declarat Bogdan Ivan, precizând că, după măsurile luate împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și în urma discuțiilor cu producătorii și ceilalți actori din piață, ofertele au început să scadă.

„Avem deja, la șase luni distanță, oferte în medie cu 10-15% mai mici. Vedem că deja avem oferte sub pragul psihologic de un leu, oferte foarte apropiate de cifra de un leu, un leu și 10 bani, și am crescut până la opt oferte care în momentul de față sunt sub 1,30 lei”.

În acest context, ministrul i-a sfătuit pe consumatori să își verifice contractele și să folosească comparatorul de prețuri pentru a găsi oferte mai avantajoase: „Dacă ei acum au un contract în care li se livrează energia la un preț de 1,55 lei sau 1,60 lei, să intre pe comparatorul de prețuri, obligatoriu să-și găsească o ofertă mult mai bună. Să aleagă un nou furnizor și automat să-și diminueze factura doar din acest mecanism cu minim 20%, 25% sau chiar 30%”.

Lecțiile eliminării plafonării la energia electrică

Bogdan Ivan a făcut referire și la eliminarea plafonării la energia electrică, afirmând că experiența a arătat necesitatea unei perioade de tranziție.

„Am văzut experimentul, ca să zic așa, nereușit cu eliminarea bruscă a plafonului la energie electrică”, a spus Ivan, explicând că în cazul gazelor mecanismul a fost pregătit din timp pentru a evita fluctuații necontrolate ale prețurilor.

El a precizat că inițial a fost analizată eliminarea plafonării la 31 martie 2026, însă concluzia tehnică a fost continuarea măsurilor de protecție a consumatorilor până când piața va putea regla singură prețurile.

Precizări după publicarea unui document retras ulterior de pe site-ul ministerului

Referitor la documentul publicat pe site-ul Ministerul Energiei și retras ulterior, Bogdan Ivan a spus că a fost vorba despre o eroare internă și că documentul nu era unul oficial.

„A fost un exces de zel al unui coleg, care a încurcat niște acte normative, și a fost o eroare materială care ulterior a fost reparată”, a afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că documentul era „doar unul dintre zecile de documente de lucru” aflate în analiză la nivelul ministerului și a cerut ca acesta să fie ignorat, subliniind că nu reprezintă un document de referință.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan
Bogdan Ivan, despre decizia de închidere a minelor pe cărbune introdusă în PNRR: Unii cu trotinete electrice au făcut mult rău României
Venituri din drepturi de autor. Foto Getty Images
Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA): Când se emite și cum se calculează contribuțiile în 2026
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei propune bonificații pentru românii cu venituri mici: 100 lei la gaze și 50 lei la curent
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Zilele geroase se văd în facturile la gaze: creșteri cu 30%. Dumitru Chisăliță: „Românii se luptă să-și asigure o temperatură de 21°C”
stalpi de electricitate cu apus pe fundal
Peste 100 de milioane de euro pentru rețele inteligente România–Bulgaria. Anunțul ministrului Energiei
Recomandările redacţiei
Vicepreşedintele american, JD Vance.
Cooperarea cu Rusia nu schimbă poziția SUA privind războiul din...
INSTANT_ROBERT_NEGOITA_04_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
SUA și Rusia, pe punctul de a încheia un acord crucial pentru...
radu miruta
Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa...
Ultimele știri
HARTĂ Crește mortalitatea infantilă în România: cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Ce județe înregistrează cele mai multe decese
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE care i-a fost complice, plasați în arest la domiciliu: acuzații de trafic de influență
Venezuela ar putea organiza alegeri democratice în mai puțin de un an, anunță Maria Corina Machado. Trump nu a fost consultat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Fostul jucător de la Dinamo şi Rapid anunţă revenirea FCSB-ului: “Dacă prinde play-off-ul, mi-e teamă că va...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Florin Prunea, dat pe spate de o concurentă de la Desafio. E soția unui artist celebru din România
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...