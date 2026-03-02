Ministrul Energiei, despre scumpirea carburanţilor: „Nu există niciun motiv ca preţul la pompă să ajungă la 10 lei”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că nu există, în acest moment, niciun motiv real pentru ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu „Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru 90 de zile”, a transmis ministrul într-o conferință de presă.

Acesta a precizat că autoritățile monitorizează atent piața pentru a preveni eventuale specule generate de contextul internațional,iar o eventuală creștere mai mare de 3-5 bani pe litru nu este justificată în prezent.

„Ne-am asigurat că nu se folosește acest context internațional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici. O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față, iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina la 10 lei sunt niște minciuni sfruntate. Vreau să le dezavuez total, pentru că nu există niciun argument rațional, comercial sau economic pentru care prețul la pompă să ajungă la aceste cote”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că Guvernul a luat măsuri încă de la începutul conflictului și că a existat o coordonare permanentă între ministere pentru a preveni eventuale dezechilibre pe piața carburanților.

Precedentul din octombrie 2024

Ministrul Energiei a amintit că o situație similară a avut loc în luna octombrie a anului trecut, în contextul sancțiunilor impuse companiei rusești Lukoil și al închiderii temporare a Rafinăria Petrotel: „Și atunci unii au speculat că motorina și benzina vor ajunge la 10 lei la pompă. După ce am luat același tip de măsuri, prețurile nu au crescut”.

Acseta a subliniat că, deși un conflict internațional poate avea un impact limitat asupra piețelor, autoritățile nu vor permite creșteri artificiale de preț.

„Ceea ce înseamnă conflict internațional care nu poate fi influențat de România e un lucru și poate să influențeze, dar într-o marjă destul de redusă. Însă tot ceea ce încearcă unii să facă pentru a crește artificial prețurile în acest context internațional va fi blocat cu toate instrumentele statului român”, a declarat Bogdan Ivan.

Editor : A.D.