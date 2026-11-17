Oprirea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă pentru lucrările de retehnologizare va fi compensată prin noile capacități de producție care urmează să intre în funcțiune în acest an și în 2027, a declarat marți ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Acesta a confirmat și că Guvernul pregătește măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili în această iarnă.

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire pe care ministrul Energiei a avut-o, marți dimineață, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, în biroul acestuia.

Întrebat cum va fi înlocuită energia produsă de Unitatea 1 în perioada în care reactorul va fi oprit pentru retehnologizare, Dumitru Chisăliță a precizat că sunt analizate capacitățile care vor intra în exploatare în perioada următoare.

„Suntem în analiză pe zona aceasta și, cu siguranță, ținem seama de capacitățile noi de producție care urmează să fie puse în funcțiune și anul acesta, și anul viitor. Problema legată de suplinire va fi acoperită de suplimentul de energie care va apărea”, a declarat ministrul.

Unitatea 1 nu va fi închisă definitiv, ci oprită temporar pentru lucrări de retehnologizare, care au ca obiectiv prelungirea duratei sale de exploatare.

„Nu putem să discutăm despre pierderi”

Întrebat ce pierderi ar putea provoca oprirea reactorului, ministrul Energiei a afirmat că lucrările sunt necesare pentru ca unitatea să poată continua să funcționeze.

„Nu putem să discutăm despre pierderi. Absolut orice mașinărie are o perioadă de revizie, la fel și acest reactor trebuie să intre în această perioadă de revizii. În situația în care nu s-ar face aceste revizii, probabilitatea foarte mare este să nu mai poată să funcționeze. Scopul este tocmai de a prelungi durata de viață”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Retehnologizarea presupune înlocuirea unor componente și modernizarea sistemelor Unității 1. Proiectul urmărește prelungirea cu încă 30 de ani a duratei de exploatare a reactorului.

Dumitru Chisăliță a fost întrebat și dacă vor exista măsuri de sprijin în această iarnă pentru românii vulnerabili. „Cu siguranță”, a răspuns ministrul, fără să precizeze ce formă va avea ajutorul, cine va beneficia sau când vor fi prezentate măsurile.

Despre întâlnirea cu Sorin Grindeanu, ministrul Energiei a spus doar că a fost „o discuție instituțională foarte bună”, fără să ofere informații suplimentare despre temele abordate.

Editor : A.D.