Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit la Digi24 despre cum vor arăta facturile de energie pentru luna iulie, după ce a fost eliminată plafonarea, și îi îndeamnă pe consumatorii care nu au primit notificări de la furnizori despre schimbarea tarifului să facă reclamații.

„Am rugămintea foarte mare la toți oamenii care simt că nu au fost informați corect să reclame în secunda doi și la ANRE și la ANPC aceste situații, pentru că putem să fim într-o situație neplăcută de acum 4 - 5 ani, în care, întâmplător, sute de mii de facturi au fost calculate în defavoarea consumatorilor și automat o parte dintre ei s-au dus și au reclamat și s-au recalculat facturile, o parte au rămas cu banii dați,” a precizat Ivan.

Ministrul a subliniat că tarifele pot fi găsite pe site-ul ANRE-ului.

„Ce e foarte important. Astăzi, pe site-ul ANRE-ului apar toate tarifele diferențiate în funcție de consum. Și, ne amintim acum o lună, când am intrat în mandat, mă uitam pe oferte, era cel mai mic preț, în jurul sumei de 1 leu/KW, iar aproape toți ceilalți furnizori erau coalizați în jurul cifrei de 1,51 și 1,55 lei /KW. (...) Astăzi, când vorbim, avem deja doi furnizori sub 1,30 lei, care era prețul plafonat până la 1 iulie, ceea ce înseamnă că pentru consumatorii care aveau un consum mai mare de 100 KW într-o lună, ei vor plăti mai puțin dacă optează să meargă la unul din cei doi furnizori care au prețuri sub 1,30 lei. Și avem deja mai multe exemple,” a declarat ministrul.

Schimbarea furnizorului de energie se face gratuit, iar consumatorii pot oricând să facă asta, online sau la ghișee.

„Sunt peste 330.000 de oameni care de la începutul anului și-au schimbat furnizorul energiei electrice, operațiune care e făcută gratuit și e foarte important ca oamenii să știe acest lucru. Se poate face fie online, direct pe site-ul ANRE-ului, fie online direct pe site-urile furnizorilor, fie la ghișeele fizice ale reprezentanților lor, în fiecare județ, pentru că acest lucru poate să ducă la o reducere a facturii chiar și cu 50% pentru consumatorii casnici, pe de o parte, iar pe de altă parte e foarte important ca oamenii să știe că atunci când apar aceste modificări nu sunt obligați să-și păstreze furnizorul și pot oricând să opteze și această operațiune durează între 24h și 30 de zile pentru a-și schimba oricând furnizorul, în funcție de nevoile pe care le avem,” a explicat Bogdan Ivan.

Întrebat dacă furnizorul de stat mai primește clienți, ministru a răspuns că „în momentul de față mai primește și o să mai primească, pentru că scopul statului e cel de a proteja în principal consumatorii casnici și companiile, mai ales companiile care produc și exportă și asigură o reducere a balanței negative a României. Dar în același timp, consumatorii casnici sunt prioritari pentru noi ca și stat. Iar din acest motiv, în modul în care am calculat măsuri prin care se reduce potențiala speculă a unor jucători din piața de energie prin măsuri prin care creștem producția de energie. Ținta mea e să scădem prețul la energie și avem făcută o analiză foarte clară care ne poate situa cu o scădere între 5 și 15% din reglajul acestor mecanisme, pe care o parte le-am discutat operațional până acum cu colegii, cu premierul, dar pachetul mare o să-l discut în coaliție și o să prezint tuturor factorilor implicați aici pentru a lua o decizie care ține de România și de modul în care România alege să-și limineze o parte din veniturile la bugetul de stat pentru a le păstra în continuare în buzunarul oamenilor,” a precizat ministrul.

