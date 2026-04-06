Ministrul Energiei: „Rafinăria Petromidia, care acoperă 27% din consumul de carburanți, și-a reluat activitatea la capacitate maximă”

Rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, şi-a reluat activitatea şi funcţionează la capacitate maximă, a anunţat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Lucrările de mentenanţă au fost realizate în timp-record, iar necesarul pentru piaţă a fost asigurat pe toată durata acestei perioade”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, livrările de produse petroliere au fost reluate, iar alimentarea cu benzină şi motorină se desfăşoară fără probleme. Rafinăria Petromidia acoperă aproximativ 27% din consumul intern de carburanţi.

Producţie de milioane de tone în 2025

În 2025, rafinăria a procesat aproximativ 5,9 milioane de tone de materii prime, dintre care aproape 5,4 milioane de tone de ţiţei. În urma procesării, au rezultat circa 5,8 milioane de tone de produse finite, inclusiv:

1,66 milioane de tone de benzină

2,52 milioane de tone de motorină

Autorităţile spun că volumele disponibile sunt direcţionate cu prioritate către reţeaua proprie de staţii, pentru a evita eventuale disfuncţionalităţi în aprovizionare.

„Sistemul funcţionează, stocurile sunt gestionate responsabil, iar aprovizionarea continuă în condiţii normale”, a subliniat Bogdan Ivan.

Revizie complexă, finalizată înainte de termen

Compania Rompetrol Rafinare a anunțat încă din 27 martie finalizarea reviziei planificate la rafinăriile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, precizând că acestea vor reveni rapid la capacitate optimă, potrivit Agerpres.

Lucrările au inclus:

peste 700 de operaţiuni de mentenanţă

schimbarea catalizatorilor în şase instalaţii principale

verificări la aproximativ 900 de echipamente

inspecţii şi testări pentru circa 1.200 de conducte

De asemenea, au fost obţinute recertificările necesare funcţionării din partea autorităţilor competente, inclusiv Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) şi Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. (CNCIR).

Revizia a fost realizată cu ajutorul a peste 2.500 de specialişti, angajaţi ai companiei, ai contractorului general Rominserv şi ai altor 45 de companii din domeniu.

Activitatea rafinăriilor Petromidia şi Vega a fost oprită la începutul lunii martie pentru lucrări programate, care au durat aproximativ 20 de zile.

