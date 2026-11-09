Ministrul Energiei : România este în top cinci în Europa la stocarea gazelor. „Prioritatea zero este să trecem iarna cu bine”

Trecerea în siguranță a sezonului rece este „prioritatea zero” a Ministerului Energiei, iar România se află între primele cinci state europene în privința nivelului de înmagazinare a gazelor naturale, a declarat luni ministrul Dumitru Chisăliță. Acesta a anunțat că sunt monitorizate stocurile, proiectele energetice care urmează să intre în funcțiune și repornirea completă a centralei de la Cernavodă.

Ministrul Energiei a explicat că programul pentru iarna 2026-2027 a fost supus aprobării Guvernului încă din primele zile ale mandatului său. Totodată, ministerul a considerat necesară prelungirea stării de alertă din sectorul energetic.

„Ministerul Energiei și-a propus ca un prim punct, și cel mai important, să trecem această iarnă cu bine. Considerăm că este prioritatea zero pe care o avem și tocmai de aceea, încă din primele zile de mandat, am supus hotărârii Guvernului programul pentru această iarnă și, în același timp, am considerat necesară prelungirea stării de alertă, ținând seama de elementele cu care ne confruntăm în perioada aceasta”, a declarat Dumitru Chisăliță la o conferință dedicată provocărilor iernii pentru sistemul energetic, organizată de Focus Energetic în parteneriat cu Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților.

Acesta a precizat că instituția urmărește permanent nivelul stocurilor și analizează variantele prin care rezervele pot fi menținute sau suplimentate.

„Am realizat și realizăm continuu analize asupra stocurilor și discutăm modalități ca aceste stocuri să fie crescute, respectiv rezervele să fie menținute. Există diverse activități concrete care s-au întâmplat, se întâmplă și în momentul de față”, a adăugat Chisăliță.

Citește și: VIDEO Mai mulți români ar putea primi sprijinul pentru plata energiei. Dumitru Chisăliță: „Sunt plafoane de venituri care se analizează”



Chisăliță: Nivelul de înmagazinare a gazelor este peste media europeană

Dintre componentele analizate în pregătirea sezonului rece, situația cea mai bună este în zona gazelor naturale, susține ministrul. Potrivit acestuia, România se află în primele cinci țări europene după nivelul de înmagazinare, iar media stocurilor din depozitele românești o depășește pe cea europeană.

„Cel mai bine stăm anul acesta în ceea ce privește stocarea gazelor naturale, raportat la multe alte țări din Europa și la media europeană. Suntem în top cinci țări europene ca nivel de înmagazinare a gazelor naturale, cu o medie a înmagazinărilor pe diversele structuri din România peste ceea ce există la nivel european”, a afirmat Chisăliță.

Ministrul a avertizat însă că nivelul actual al stocurilor nu este suficient pentru a garanta aprovizionarea pe întreaga durată a iernii. Va conta și ritmul în care companiile vor extrage gazele din depozite.

Rezervele trebuie administrate astfel încât cantitățile disponibile să rămână suficiente pentru partea a doua a sezonului rece, când pot apărea perioade de ger sever și crește necesarul de gaze din depozite.

Chisăliță a mai arătat că a discutat cu reprezentanții companiilor energetice despre măsurile necesare în cazul unor episoade de viscol sau temperaturi foarte scăzute. Scopul este prevenirea incidentelor și repunerea rapidă în funcțiune a instalațiilor care ar putea fi afectate de vremea severă.

Totodată, Ministerul Energiei și Dispeceratul Energetic Național au început să monitorizeze proiectele care se apropie de momentul punerii în funcțiune. Potrivit ministrului, autoritățile urmăresc respectarea graficelor de lucrări și urgentarea proiectelor care pot crește capacitatea de producție a energiei electrice.

Repornirea reactoarelor de la Cernavodă

În ceea ce privește centrala nucleară de la Cernavodă, ministrul a amintit că Unitatea 1 a fost repornită, iar pentru Unitatea 2 sunt în desfășurare operațiunile necesare reluării funcționării.

„Un subiect foarte important pe agenda publică au fost oprirea și, respectiv, repornirea unităților de la Cernavodă. S-a reușit repornirea Unității 1, iar în momentul de față se fac demersurile necesare pentru pornirea și a Unității 2. Sunt elemente importante care au lipsit din zona balanței energetice naționale în ultimele trei luni, iar în momentul în care acestea vor reintra în capacitatea normală de producție și de funcționare, un element important în ceea ce privește creșterea securității energetice din România se va realiza pe această cale”, a explicat Chisăliță.

Ministrul Energiei a vorbit și despre demersurile făcute la nivelul Uniunii Europene pentru menținerea în funcțiune a unei părți dintre capacitățile de producție pe cărbune.

Potrivit acestuia, continuarea utilizării unor grupuri pe cărbune ar reduce riscurile pentru siguranța sistemului energetic, în așteptarea intrării în funcțiune a unor noi capacități de producție.

„Încerc, în același timp, să monitorizez într-un mod foarte, foarte strict tot ceea ce se întâmplă, de așa natură încât, pe cât posibil, să eliminăm orice situație neprevăzută”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

Editor : A.D.