Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marţi, la Digi24, că schemele de ajutor pentru energie care au fost valabile în anii trecuţi vor fi păstrate în continuare pentru încălzire, termoficare, încălzire cu lemne, gaz. El a dat asigurări că nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, pentru că preţul e plafonat până în 31 martie 2026. Ivan a mai afirmat că Ministerul lucrează ca după 31 martie 2026 să nu existe o creştere accelerată a preţului iar România să aibă un preţ aproximativ similar cu cel din prezent, în plafonul de 120 de lei.

„Schemele iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz şi aşa mai departe, nu se va schimba nimic la acest capitol, iar foarte important e, atât pentru acei oameni care beneficiază de aceste scheme, cât şi pentru toţi românii, nu vor fi creşteri ale facturii de gaz. Preţul este plafonat până în 31 martie 2026, ceea ce înseamnă că vom trece această iarnă fără un impact semnificativ asupra facturii, doar la gaze naturale”, a declarat Bogdan Ivan.

El a precizat că Ministerul lucrează acum ca după 31 martie 2026 să nu existe „o creştere accelerată a preţului” iar preţul să fie similar cu cel din prezent, în plafonul de 120 de lei.

Ivan a mai spus că există în continuare impactul eliminării schemei de plafonare de la 1 iulie, care a cauzat dublarea facturii de la 70-80 de lei la 150-160 de lei pentru aproximativ 4 milioane de români.

„Suntem în situaţia în care deja avem patru furnizori care dau energie electrică sub 1,30 lei, care era preţul plafonat maxim pentru persoane fizice, consumatori casnici. Iar ceea ce îi îndemn pe oameni e ca, până când vom scădea cu totul preţurile pe întreaga piaţă de la 1,55 lei, de exemplu, cât era imediat după liberalizare în prima săptămână de mandat pe care am avut-o la energie, să se uite exact pe comparatorul de preţuri pe site-ul ANRE, să vadă care sunt ofertele pe care le au în judeţul de care aparţin şi, în mod total gratuit, să se ducă la un alt operator de furnizare, care vine cu oferte la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,25 lei”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că în 2025 aproximativ 450.000 de oameni au optat să se mute la un nou furnizor al energiei electrice.

„E o medie de cel puţin 30-40.000 de oameni care nu se mută la un furnizor care oferă un preţ mai avantajos, lucru care determină automat şi o scădere a preţului, complementar cu măsurile pe care le-am adus deja în Guvern. E şi o presiune care se pune pe furnizori de a-şi optimiza costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

Editor : A.C.