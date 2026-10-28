Ministrul Energiei va discuta cu omologii din UE despre aprovizionarea cu gaze și energie electrică pentru iarna 2026-2027

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, va participa joi, la Luxemburg, la o reuniune a miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, unde vor fi discutate măsurile pentru asigurarea aprovizionării cu energie în iarna 2026-2027, în contextul creșterii puternice a prețurilor gazelor naturale pe piața europeană, a anunțat miercuri Ministerul Energiei.

Reuniunea Consiliului UE pentru Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE – Energie) va avea pe agendă și tarifele de rețea, precum și direcțiile politicii energetice europene după 2030. În paralel, ministrul român va participa la reuniunea Alianței Nucleare, unde discuțiile vor viza rolul centralelor nucleare în asigurarea unei producții stabile de electricitate, cu emisii reduse de carbon.

„Pe agenda discuțiilor se află subiecte importante pentru sectorul energetic european și pentru România, printre care securitatea aprovizionării cu energie în perspectiva iernii 2026–2027, tarifele de rețea și direcțiile politicii energetice europene după anul 2030”, a transmis Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Discuțiile au loc într-o perioadă marcată de scumpirea gazelor naturale, pe fondul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, care au afectat piețele energetice.

Luni, prețul de referință al gazelor pe piața europeană a depășit 97 de euro/MWh, nivel care nu a mai fost atins din 2022.

În România, depozitele de gaze erau umplute în proporție de aproximativ 88% la 26 octombrie, față de circa 98% în aceeași perioadă a anului trecut. Chiar și așa, nivelul de înmagazinare se situa peste media Uniunii Europene, de aproximativ 75%.

Dincolo de pregătirile pentru sezonul rece, întâlnirile de la Luxemburg vor aborda și investițiile necesare pentru dezvoltarea producției și modernizarea infrastructurii energetice, inclusiv contribuția energiei nucleare la reducerea dependenței de combustibilii fosili.

„Pentru România, aceste teme au o importanță directă în ceea ce privește siguranța alimentării cu energie, dezvoltarea capacităților de producție și modernizarea infrastructurii energetice. Participarea la aceste reuniuni oferă oportunitatea de a prezenta prioritățile naționale și de a contribui la discuțiile privind viitorul politicilor energetice europene”, au precizat reprezentanții Ministerului Energiei.

Editor : A.D.