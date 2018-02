Ministrul energiei: Vreau să mă aliniez politicilor UE în totalitate, dar dați-mi voie și mie să mă aliniez în ritmul meu

România se va alinia standardelor europene de mediu, dar în ritmul său. Este declaraţia noului ministru al energiei, făcută într-un interviu pentru Agerpres, și se referă la retehnologizarea centralelor pe cărbune. Ministrul se declară, de altfel, un ecologist „rațional”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Anton Anton a mai spus că nu va cere dorogări de la Comisia Europeană şi nu va fi în poziţia să se roage pentru prelungirea termenelor de aliniere la standardele europene. Şi asta, deoarece nu suntem membri „de umplutură” ai Uniunii Europene.

Vă reamintim că autorităţile europene au declanşat o procedură de infringement împotriva României din cauza poluării aerului.

„Vreau să mă aliniez politicilor europene în totalitate, dar daţi-mi şi mie voie să mă aliniez în ritmul meu. Nu puteţi să-mi spuneţi mie: frate, de mâine implementezi ceva ce noi credem că se poate. Sigur că da, implementez, dacă voi îmi daţi toţi banii, calup, eu implementez mâine. (...) Eu nu cer derogări. Eu nu mă duc la Comisia Europeană să cer derogări. Eu mă duc şi spun: ăsta e planul meu şi asta pot eu să fac, asta nu înseamnă derogare, asta înseamnă că mă duc cu nişte studii, documentat şi spun asta pot să fac. Pe mine mă deranjează că toată lumea are senzaţia că mergem la Comisia Europeană şi ne rugăm de ei. Nu, nu! Suntem membri în Uniunea Europeană cu aceleaşi drepturi pe care le are toată lumea şi membri raţionali şi, cum să vă spun, responsabili. Nu suntem aşa, acolo, de formă şi de umplutură”, a declarat ministrul în interviul pentru Agerpres.

Întrebat care sunt cele mai mari probleme din sectorul energetic la ora actuală, ministrul a răspuns: „Mie-mi plac întrebările astea cu cele mai mari probleme... Nu ne dă nimeni cu nimic în cap în sectorul energetic. Problemele pe care le avem în sectorul energetic sunt nişte probleme de eficientizare a întregului sistem. Deci eu astăzi am un sistem energetic frumos, o ţară bogată, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Uitaţi-vă şi pe chestia asta cu mixul energetic (ministrul are calculatorul deschis pe site-ul Transelectrica, la starea sistemului energetic în timp real - n.r.), am hidro, am cărbune, am hidrocarburi, am gaze, am biomasă, vânt, bate vântul de ne-ndoaie acum, producem foarte mult din vânt”.

„Anul acesta cred că cele două combinate mari, Oltenia şi Hunedoara, se stabilizează cumva, adică nu încep să aibă probleme decât dacă începem să ne băgăm în seamă”, a mai spus ministrul. Întrebat la ce se referă, Anton Anton a spus: „Nu cred că trebuie să facem aşa... ştire din faptul că nu avem vagoane ca să transportăm cărbunele. Asta este o chestie de afacere, de business...”

Ministrul pledează pentru exploatarea în continuare a cărbunelui. „Nu pot să vin, chiar dacă e la modă, să vorbim despre carbon, decarbonizare, nu ştiu cum se cheamă, gazeificare, carbonicarbogazeificarea apelor minerale, nu ştiu, nu contează termenul, dar important este să înţelegem că în această strategie cărbunele în România nu poate fi eliminat”, spune Anton Anton.

Ministrul promite că nu va închide nicio termocentrală şi nicio mină, deși se declară ecologist, dar, precizează el, „se bate raţional” pentru mediu. „Aşa cum v-am spus, la strategia naţională va trebui să începem cu o viziune, iar în cadrul acestei viziuni eu am două lucruri la care ţin. Unu: că România este un stat binecuvântat şi avem de toate şi vrem să folosim în mod raţional tot ce avem şi să facem o politică de exploatare durabilă a resurselor pe care le avem, asta este a doua idee. Pentru că am spus şi o s-o mai spun de nu ştiu câte ori, mi-a plăcut să citesc istorie: România a ţinut un război cu petrolul şi nu mai are. S-a terminat războiul şi nimeni nu vine să-i spună României: draga mea, săraca de tine, noi am făcut războiul pe petrolul tău, hai să-ţi dăm nişte compensaţii. Nu, dimpotrivă”, a declara ministrul.

În privința reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, ministrul a dat asigurări că „astăzi suntem în discuţii foarte avansate cu nişte investitori. Discuţiile astea continuă. Alaltăieri au fost pe-aci. M-am întâlnit... i-am văzut în lift. Deci discuţiile astea sunt nişte discuţii continue, la care ministerul şi-a manifestat disponibilitatea şi discuţiile cu investitorii nu sunt nişte chestii simple şi nu sunt nişte chestii la care hai, gata, ne-am aşezat, am semnat şi la revedere, nu e aşa. Acolo sunt nişte chestiuni complicate”, a spus ministrul energiei. Întrebat cât ar costa acest proiect, ministrul a mărturisit că nu știe.

Citiți interviul complet aici.