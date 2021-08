Ministrul Mediului spune că a plătit o factură la energie de 1.900 de lei

Un ministru resimte pe pielea lui problemele cu care se confruntă mulți români în acestă perioadă. După ce a plătit luni de zile facturi de aproximativ 100 de lei la electrcitate, Tanczos Barna, ministrul Mediului, s-a trezit cu o factură de aproape 2 mii de lei. Ar fi fost vorba de o regularizare pe care a achitat-o.

"Am schimbat prea târziu contractul sau furnizorul de energie electrică, drept urmare, vreun an de zile am primit facturi mici, de 100 de lei, de 120 de lei, după care am primit una de 1.900 de lei. De la 120 de lei pe un fel de pauşal probabil. Ştiu, pentru că eu am plătit factura.

Deci, a fost o regularizare. Am plătit pauşal în fiecare lună 120 de lei. S-a mirat soţia mea că factura este prea mică până a venit factura de corecţie de 1.900 de lei", a spus Barna Tanczos, precizând că soţia sa între timp a schimbat contractul.

Scumpirile sunt evidente la toate produsele, deşi nu prea fac cumpărături la piaţă, ci de obicei duc plasa, a afirmat, miercuri, ministrul Mediului, Barna Tanczos, întrebat fiind la conferința de presă de la Guvern dacă a sesizat majorări de prețuri în ultimul timp.

Peste 10 mii de români s-au plâns în primele șase luni ale anului catre Autoritatea de Reglementare în Energie de felul în care sunt tratați de marii furnizori de gaze și curent.

Iar odată cu venirea verii și trecerea la piața concurențială, problemele, dar și valoarea facturilor, au început să crească exponențial. Guvernul organizează săptămânal întâlniri, însă până acum nu a găsit și soluții. Iar consumatorii sunt invitați să facă economie.

