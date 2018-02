Ministrului Energiei îi este neclară finanțarea investițiilor la companiile de stat

Deși are proiecte ample în subordine privind realizarea unor magistrale regionale de gaze, construirea a încă două reactoare la Cernavodă și ecologizarea termocentralelor, cel puțin, ministrul Energiei apără decizia Guvernului de a confisca 90% din profiturile companiilor de stat pentru a își petici deficitul bugetar.

Dirijarea a 90% din profiturile companiilor de stat către dividende care ajung în final în buzunarul statului ce are calitatea de acționar majoritar al acestor companii nu este un lucru care să i se pară în neregulă ministrului Energiei, Anton Anton. Într-un interviu acordat Agerpres, el își expune propria sa viziune privind soarta profiturilor în cadrul unei firme.

”Hai să ne înţelegem. Dacă am fi proprietarul unei firme, cum ar fi ea, ce am face cu banii? Am împărţi banii ăştia şi am zice: acestea sunt dividende şi acestea sunt investiţii. Atâta vreme cât statul face investiţiile... el face, statul până la urmă decide că facem investiţia aia, facem investiţia aia sau aia, eu nu cred că e chiar aşa o mare disperare că adună banii la un loc şi zice anul ăsta ţi-i dau ţie”, a răspuns ministrul unei întrebări puse de Agerpres. Ministrul fusese întrebat dacă ”faptul că din profitul companiilor de stat 90% merge către dividende afectează investiţiile companiilor”. Investițiile companiilor de stat sunt într-adevăr aprobate de entități ale acestuia însă banii provin din resursel proprii sau împrumuturi bancare.

Răspunsul ministrului surprinde iar paralela făcută cu mediul privat este nepotrivită. Odată banii ajunși la bugetul de stat aceștia nu se întorc către companiile de stat, cum susține Anton Anton. Aceasta deoarece finanțarea companiilor de către sectorul public este acceptată in cazuri excepționale. În afara acestora este considerată ajutor de stat de către Uniunea Europeană. În toamna anului trecut, compania Transelectrica, operatorul de transport al sistemului național energetic, avertiza că va fi nevoie să împrumute bani pe termen lung și mediu pentru a derula investiții ce îi fuseseră aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie. Anunțul Transelectrica a fost făcut exact după ce Guvernul Tudose a anunțat că va obliga ca 90% din profituri să meargă la dividende.

Ministrul pare a nu ști însă circuitul. ”Eu cred că statul, care este proprietarul, are tot dreptul să-şi ia dividendele. Mai ales că nu le bagă în buzunar, pentru că dividendele în general se bagă în buzunarul acţionarului. La noi dividendele se bagă în bugetul naţional, de unde se redistribuie”.

Întrebat dacă firmele de stat sunt afectate Anton Anton nu știe ce să spună. Poate da, poate nu. ” Cred că la nivel de mod de gândire, poate sau poate... nu ştiu, dar eu nu cred că le afectează fundamental, atâta vreme cât ştiu ce vor să facă. Dacă nu ştiu ce vor să facă şi aşteaptă să pice de undeva ceva, atunci sigur că le afectează. Compania trebuie să vină cu un plan, să spună care sunt priorităţile ei, să vină cu argumente”, spune el.

La numirea sa ministrul susținea că prioritățile sale sunt investițiile. ”Toate priorităţile mele sunt legate de investiţii. Toţi bănuţii se duc în investiţii. Noi suntem datori cu o strategie energetică a României. Hai sa ne apucăm de treabă”, a declarat Anton Anton la prima sa conferinţă de presă.